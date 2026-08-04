美日聯手打響保衛戰　日圓重返5算！　專家：旅遊有需要現可唱錢

「日圓保衛戰」正式打響！早前日圓一路狂瀉至近 40 年新低，兌美元殘見 164 關，每百日圓兌港元更跌至 4.78 算低位。面對以往單打獨鬥、「越干預越跌」的困境，日本央行這次迎來重磅救兵，美國財政部宣佈出手，促成 15 年來美日官方首次聯手護盤行動。日圓應聲走強，截至周一（3日），日圓兌美元於過去三個交易日累計升幅超過 4%，最新報價 156 左右，每百日圓兌港元則重返 5 算水平。



兩位專家分析稱，今次美日聯手將迫使淡友避風頭，更為日圓打開反彈空間。但面對日本政府重重債務與慢半拍的加息步伐， 日圓長遠依然弱勢難改，但若想換定日圓開始暑假旅遊，專家提醒現階段已可入手，無需「苦等」。



美日聯手托市 打破「獨力難支」局勢

過去數年日本央行曾多次干預匯市，惟匯價往往「越干預越跌」。但日本和美國上周聯手通過買入日圓、賣出美元來實施干預市場，自1998年以來首次，立即帶動周一早盤，日圓兌美元匯率觸及155.23，為5月初以來的最高水準。

獨立外匯及商品分析師盧楚仁直言，日本以往單打獨鬥是「獨力難支」，今次美日聯手效果就當然是顯著，在消息面上亦令炒家「怯步、避一避風頭先」，尤其從事日圓套息交易的投資者，未必敢立即重新建立淡倉。

獨立外匯及商品分析師盧楚仁指出，日本以往單打獨鬥是「獨力難支」，今次美日聯手效果就當然是顯著。（資料圖片）

短線掀平倉潮 惟債務沉重難改日圓弱勢

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍亦分析稱，目前日本國內通脹持續升溫，日本央行實際上有加息需要，但市場一直認為日本央行態度猶豫，質疑日本政府維持匯價的決心，導致日圓長時間持續走弱，因此以往干預做完一輪就停止。但陸庭龍指出，今次的干預時間點具特殊意義，不僅是日圓跌至40年新低，更是在美方支持下採取行動，美國財政部更向市場發出「將來有必要時亦都會再次出手」的訊息，因此政策力度會較過往會更強。

對於後市走勢，陸庭龍強調，匯市此前累積了大量日圓空倉，「在這個關鍵點或匯率水平上採取干預行動，那我想個效果就應該可以持續一段時間。」他補充，因為除了央行直接入市干預之外，若其他市場參與者預期央行未來仍會採取相應行動，原本持有日圓空倉的投資者便會主動平倉，「其實市場自己本身亦都會有個推動作用，令到其他一些沽空了日圓的人，如果他的倉位比較差或者個成本比較高的，他們好快就可能會 cut loss（止蝕）或者叫被逼走了，都會令到日圓持續升一段時間。」

參考歷史經驗，陸庭龍評估日圓干預後往往有約 2000 點子的反彈空間，若以本次低位約 163 計算，年底前有機會回升至 143 水平，但他提醒，這類走勢不會在短短一兩日或者一兩個星期內會見到。

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍表示，日圓干預後往往有約 2,000 點子的反彈空間。（陳葦慈 攝）

而盧楚仁則指出，本次傳出美國投入的 50 億至 100 億美元干預金額，其實相較一日十萬億美金的外匯成交量而言，「銀碼不能夠足以令到日圓的弱勢轉強」。更關鍵的是，日本政府龐大的債務壓力，若央行進取加息，財政部將要支付巨大債息，令債市雪上加霜。他直言，日本央行已被市場「睇死咗」，加息步伐勢必維持緩慢。

盧楚仁預測，到了下週之後，若炒家看見美國財政部或日本央行開始沒有進一步行動，那些套息交易不排除又會捲土重來 ，日圓始終面對「一個長期弱勢的困局」。因此，美日聯手干預日圓，日圓是否能夠「轉勢」呢？盧楚仁覺得未必能夠做到。

兩位專家均建議有旅遊需要的市民現階段即可兌換日圓，無需刻意追求最低位。（湯致遠攝）

旅遊「唱日圓」幾時可入手？兩大專家：現在就可以

兩位專家對日圓中期走勢睇法略有分野，眼下適逢暑假旅遊旺季，對於市民應否現階段「唱日圓」，他們則均建議有實際需要的市民現階段即可兌換，無需刻意追求日圓最低位。

如果覺得自己在 163 水平時沒有把握機會兌換日圓，那麼是否應該等待它回升至 160？陸庭龍認為：「我覺得不需要。第一，它未必返得上去；第二，如果你是買來用的話，是說一兩個月之內你可能要去日本旅遊，其實基本上現在日圓這個匯率對比過往我們見到，即是過去這幾年見到的，其實現在這個水位，就算是 150、155 都是叫做平。 」

盧楚仁也指出，如果預計出發的時間就在這個月之內，不妨可以再耐心等候一下，不過即使再等，他估計也僅有幾百個點子的下跌空間，「如果你說是九月暑假前去的話，現階段都不妨可以換定日圓先。 」