滙豐拓私銀服務至年輕零售客「代客投資」Portfolio+入場費1萬元

滙豐香港宣布，今天﹙15日﹚推出數碼全權委託投資組合管理方案「Portfolio+」，滙豐香港區財富管理及金融服務方案部主管吳詠儀表示，全權委託投資服務本身為私人銀行財富管理領域服務，此次為將該服務拓展至零售客戶，並希望能夠主力吸引35歲以下的年輕客戶。建立新投資組合的初始投資金額最低為1萬港元，之後可隨時增加投資，每次最低為1000港元。



滙豐香港今天推出「Portfolio+」，全權委託投資服務本身為私人銀行財富管理領域服務，此次為將該服務拓展至零售客戶。

透過英國ETF投資不同市場及資產類別 其後會考慮加入港股ETF

吳詠儀表示，缺乏知識與資金是年輕客戶最常見的挑戰，而未有合適的投資工具作為起步，也是另一大障礙，相信 Portfolio+ 作為一項低投資門檻的「代客投資」方案，將非常適合這類客戶群。新產品透過英國交易所買賣基金（ETF）投資於不同市場及資產類別，涵蓋美國、其他已開發市場包括歐洲、亞太地區以及其他新興經濟體等，避免集中於單一股票或市場，投資組合由滙豐專業投資組合經理管理。

至於為何選擇英國ETF而非港股或者其他ETF，她解釋，因為其能提供較多投資選擇，並有一定流量，同時，相較美國ETF，也能夠享有較低的稅率。而未來也會考慮在新產品中加入港股ETF。

收費為資產管理規模0.5%至0.8%

吳詠儀指出，滙豐專業投資組合經理會監察市場，並調整投資組合，使資產配置與客戶所選策略及風險取向保持一致。此舉有助維持投資紀律，避免投資組合偏離原定配置，亦毋須客戶自行追蹤市場或作出買賣決定。而收費方面，只需支付單一、分層平台費，年率為資產管理規模0.5%至0.8%，按月收取，至明年1月1日前客戶可享有費用豁免。

而Portfolio+於 HSBC HK App 提供客戶可全天候使用，隨時於應用程式查閱持倉、表現及投資組合調整最新動態。客戶可選擇增長型、收益型及可持續投資策略，以配合不同目標及需要，並可建立一個或多個採用不同策略投資組合。

增長型第3級風險策略年初至今總回報為7.6%

客戶並會選擇第1至第5級風險級別，部分策略及風險級別另可選配未來趨勢股票。投資組合表現會因應策略及風險取向而有所不同。截至今年9月尾，增長型第3級風險策略年初至今總回報為+7.6%。

風險較低的投資組合較偏重配置於全球固定收益資產，而風險較高的投資組合則提高股票配置比例，尤其是美國股票。「未來趨勢股票」選項增添全球主題投資配置，而非聚焦於單一地理市場。以 「增長型」第3級風險策略的模型投資組合為例，約有 35% 配置於美國股票。股票與固定收益資產是各投資策略的主要基礎資產類別。投資組合亦包含選擇性的另類資產配置，例如上市房地產與基礎建設 ETF。