滙豐恒生傳明年起統一香港員工福利　看齊病假日數上限醫療保險等

滙豐銀行續調整員工的福利，有本地媒體引述銀行的內部備忘錄指，滙豐銀行和恒生銀行明年1月1日起，計劃統一香港員工的福利，旨在簡化福利管理，建立共同標準。



滙豐銀行續調整員工的福利，有本地媒體引述銀行的內部備忘錄指，滙豐銀行和恒生銀行明年1月1日起，計劃統一香港員工的福利，旨在簡化福利管理，建立共同標準。

滙豐：致力於以具競爭力的方式投資於員工

《南華早報》報道，據統一政策，滙豐員工將過渡至標準化的病假制度，累積的病假天數，上限為180天。其他更新包括提高初級和中級員工(即第7和第8職級)及其家屬的住院醫療報銷限額，以及新增家庭醫療彈性支出賬戶選項。而恒生的醫療保險將轉為滙豐現行的HealthPlus，涵蓋住院和門診，並提高人壽保險福利。

報道稱，滙豐香港行政總裁伍楊玉如在一封發給員工的電郵表示，大多數現有福利將改善或維持不變，部分員工的福利或會根據個人情況而作出調整，這將有助提供更清晰、更一致的員工體驗，銀行仍致力於提供具競爭力和包容的福利方案。

恒生林慧虹稱目標是發揮兩家銀行的優勢

而恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹，在另一份發給恒生員工的備忘錄說，更新後的福利框架將加強核心保護，目標是發揮兩家銀行的優勢。

滙豐發言人回應消息時表示，集團致力於以具競爭力的方式投資於員工，滙豐和恒生在香港的員工可享有廣泛的學習和發展機會，以及具競爭力的福利待遇。

滙豐今年初完成恒生私有化，滙豐將旗下滙豐香港及恒生的7個職能部門逐個整合，兩行相關職能部門由其中一行主管全權統領，微妙之處在於絕大部分部門均由恒生主管成為將領。其後又陸續傳出滙豐削減員工福利，與恒生銀行看齊，包括除取消香港會員制會所入會補貼，以及取消向香港新進員工及調職到香港的員工提供子女學費補助。