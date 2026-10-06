滙豐AI中心選址新加坡　傳遭香港金管局質問施壓｜附回應

滙豐（0005）早前曾透露，將於今年下半年在新加坡設立一個全球人工智能卓越中心（Global AI Centre of Excellence），計劃招聘逾100位人工智能專家，旨在開發可擴展至集團全球網絡的人工智能能力。有外電報道稱，香港金管局曾質疑為何滙豐會將中心設於新加坡，而非香港。



《金融時報》報道，香港金管局曾質疑為何滙豐會將中心設於新加坡，而非香港。而金管局之所以施壓，因為其希望鞏固香港作為國際金融中心的地位 。

金管局施壓 希望鞏固香港國際金融中心地位

英國《金融時報》報道，金管局之所以施壓，因為其希望鞏固香港作為國際金融中心的地位，並籍滙豐及其他機構正把握契機，加碼押注亞洲與香港市場增長的同時順勢發展 。消息並稱，金管局曾與滙豐及渣打討論，希望能夠將更多管理層以及高級職員設於中國境內。

報道稱，滙豐拒絕就與金管局商討新加坡AI中心一事回應，至於管理層的所屬地區方面，滙豐則指，滙豐於倫敦及香港此兩個本土市場都均有高級管理層。

金管局：定期與認可機構就各種事宜進行溝通

金管局發言人回應表示，金管局定期與認可機構就各種事宜進行溝通，不對日常對話或推測性言論發表評論。

滙豐於7月公布，已同意將以作價21億美元，將新加坡人壽保險業務出售予安聯。報道引述消息指，是次於新加坡設AI中心，部分原因為出於繼出售當地保險後，向新加坡政府保證滙豐，仍將繼續致力發展於新加坡業務。

滙豐於新加坡計劃設立的全球人工智能卓越中心，將與滙豐首席人工智能官David Rice，以及負責財富管理和全球支付解決方案等領域的團隊協同合作。該中心初期將專注於加強客戶財富管理旅程中的對話體驗、引進代理式財資解決方案，以及開發由人工智能賦能的數碼支付。