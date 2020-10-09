【專訪】港產手工宣紙菲林　三青年半年追夢　紙纖維織出本土味

Daisy、Raymond和Tony三人都是菲林攝影發燒友，為了實驗不同的色調、顆粒，試過世界各地出產的各款菲林，便想：「香港可不可以造到自己的菲林？」 獲「我友主義」平台支持，三人為核心主力的製作團隊開始研究自製菲林，終於在去年年中成功製作出Made in Hong Kong的手工黑白負片菲林，採用120格式可以放入120相機拍攝，而且以宣紙為材料，比起一般膠片菲林，拍出來的影像留有紙張獨一無二的纖維紋理，更具特色。「01影像」訪問製作團隊，談談製作宣紙菲林背後的故事。 攝影：受訪者提供、「友」啤酒提供

志同道合的菲林愛好者

在香港，拍攝菲林的圈子不大，菲林愛好者很自然就會互相認識。Daisy透過Instagram找到了Raymond的貼堂作品，開始互相傾談和討論攝影，之後又獲介紹到Tony在深水埗開設旳沖晒店沖菲林，三人於是成為好友。訪問當日，Raymond因工作未能出席，由Daisy和Tony表代，講解他們的宣紙菲林。

Raymond（左）、Daisy（中）及Tony三人合力，造出手工宣紙菲林。（由「友」啤酒提供）

喜歡菲林攝影，就是喜歡等候的過程，以及沖洗出來的驚喜，也會嘗試各式菲林，實驗不同的色調、顆粒。菲林有來自中國大陸、歐美、日本，卻是沒有香港，「其他地方可以（製造自己的菲林），為甚麼香港不可以？」三人靈機一觸想要自己去製造香港的菲林。他們最初的想法是找工廠協同研發和生產，然而廠家卻以香港巿場細，訂單數量少為由拒絕，反建議將現成的菲林重新包裝，換個標誌貼牌推出。「即是沒有本土元素，毫無意義」，三人被潑冷水，反更硬頸，既然廠方不願意承接，就靠自己親手造出來，而且要造得更有特色，帶出香港味道。

尋找最強紙張

第一步是要決定材料，巿面上的菲林幾乎都是膠片為基底，上面有感光化學物塗層，三人卻決定用紙來造菲林，作為沖晒店負責人的Tony最熟悉攝影化學，他解釋：「用膠來造的技術好複雜。在攝影歷史中，紙菲林亦比膠菲林更早出現。」柯達公司創辦人伊士曼（George Eastman）最初發明菲林，亦是紙作為基底，其後才慢慢改良成為今天大家所見的塑膠材料。

港產120手工菲林（由「友」啤酒提供）

「用膠就跟其他菲林一模一樣了」，紙張易容入手和加工，也有不同特色，三人到處搜羅不同的紙張，逐一試驗。除了最後選用的宣紙，他們還試過廁紙、牛皮紙、雞皮紙、牛油紙、原稿紙、數學格仔紙、馬拉紙、菠蘿纖維紙（鳳纖紙）、紙紮紙（製作紙紮公仔的紙），還有破例不是紙張的紅白藍膠袋。

Tony解釋成為合格菲林基底的條件，首先是要耐水，長時間泡在水中不會融化，承受沖洗時的動作；例如茶餐廳伙記給廚房落單那種灰色的紙，很有本土港式味道，但一濕水便會自然爛掉，根本不可能抵受得住的菲林沖洗的過程。此外，紙張亦需要耐酸鹼，因為感光化學物塗層，顯影液、定影液之間的化學反應都會令酸鹼值變化，有可能損傷紙張。Daisy笑道：「有些浸了幾分鐘已知『死硬』。」三人逐款紙張測試，並記錄特性。

摸黑進行化學實驗

下一步就是將化學原材料，包括粉末和溶液混和，造出銀鹽感光劑。以不同比例混合出感光劑，會有不同稀稠程度，紙張基底吸收快慢，也會影響最終成品。要找到最佳比例，既容易塗上紙張基底，又能提供可用的感光拍攝能力。Tony說這個步驟最為麻煩，「過程不能在明室進行，只能以昏暗紅燈照明」，換言之就是在Tony沖晒店的黑房裏反覆試驗。黑房日間要用來沖洗客人的菲林，到Tony收舖才會空出來，通宵實驗是常有的事。

他們試過用不同的方法和工具將感光劑塗上紙張基底，試過用油漆掃刷，但會留下刷紋；又試過用模型漆噴槍，卻因為感光劑過於粘稠令噴嘴堵塞。最後選用了一款類似油漆滾刷覆膜工具，將感光劑倒在工作平台上，放上紙張基底再用工具使兩者接觸。感光劑形成的塗層是否均勻，或厚或薄，又會影響菲林的特性。

感光劑塗層要慢慢風乾，以防出現龜裂，再在黑房昏暗的紅光下，揮動鋒利𠝹刀裁剪出合適的尺寸，才算大功告成。雖然目前大家見到的最終成品是每卷12張的120宣紙菲林，但Tony等人在實驗時採用了4x5尺寸，貪4x5相機是使用單張菲林，拍完一張，就沖一張看結果，不似120菲林，既要預留頭尾長度，又要卷入菲林軸才放入相機。帶着實驗品外出拍攝，比較各基底和塗層組合的優劣，最後拍板使用宣紙基底、確定感光劑化學比例、塗層厚度等。由當初被廠商拒絕，討論自製手工菲林一路走來，耗時約半年。

「苦盡甘來！一個追夢過程，終於把收在心裏的夢想實現出來。」Daisy回想成功造出宣紙菲林時候的心情：「終於可以跟別人說：『我用本土菲林，自己香港造的菲林去拍照。』」

宣紙菲林與別不同

手工造的菲林，特性又跟一般菲林不同。首先是感光度低，巿面上常見菲林ISO 200、ISO 400，細緻一點用ISO 100，宣紙菲林卻只有ISO 25，拍攝時需要多幾倍曝光，室內幾乎無法使用，戶外拍攝也要大太陽支援。此外，宣紙菲林屬於正色片（orthochromatic film），對紅光的感光能力較弱，對藍光甚至紫外光則較敏感，拍攝藍天會較亮、拍攝膚色會較深。由於菲林基底是宣紙，拍出來相片會有紙張纖維的紋理，在顆粒以外再多一重變化，更具質感。

「Photography」原本意思是用光去繪畫，正好符合宣紙作為畫紙的用途。 Tony

沖晒宣紙菲林亦要特別照顧，儘管宣紙是相對強韌的紙，和膠片相比仍然脆弱得多，不能放進沖洗機，需要人手在黑房藥水盤中處理。目前敢講全港只有Tony熟知宣紙菲林的特性，能掌握沖洗的時間、溫度和手勢。

談到這裏，記者忽發奇想：菲林原理和相紙相約，製作「宣紙相紙」，將普通菲林拍攝的影像放大晒在上面，便可同時擁有普通菲林的方便，以及宣紙影像的特點。不過Daisy和Tony都認為這樣和他們的初衷不合。拍攝菲林就是喜歡中間的過程，「宣紙相紙」卻只有「結果」，況且今時今日拍攝菲林的人本已不多，會放大晒相的就更少，接觸面無法相比，「我們一心製造手工菲林，是想分享給志同道合的發燒友。」

別怕追夢 推動本土手工藝

宣紙菲林全人手製作，三人暫未有大規模生產發售的計劃；只製作了100卷，轉交不同的菲林愛好者，用本土菲林紀錄本土人和事。原本還計劃舉行後續的活動，將作品公開分享；然而遇上新冠肺炎疫情，實體展覽或活動難以進行，只能寄望來年會有機會實踐。對象也不限於熱愛菲林或者喜歡攝影的人，希望透過Daisy、Rayond和Tony的故事，啓發大家將藏在心裏的夢想付諸實行，讓更多人欣賞和投入香港本土手工藝。

「友」是本地手工啤酒品牌，除了製造本地手工啤，亦希望推動本地的製作或者手工藝，設立「我友主義」平台，支持香港職人；是次「宣紙菲林」實驗計劃就由「我友主義」平台提供支援和協助。