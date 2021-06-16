【攝影展覽】西環碼頭的歡樂日常　照片窺探打卡的虛擬與真實

撰文：蘇煒然
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俗稱「西環碼頭」、「西環天空之鏡」的西區公眾貨物裝卸區，吸引無數巿民前來打卡；雨後的水氹反射出動人美景，貨櫃、卡板、石壆化身奇趣遊樂園。居港意籍攝影師Pierfrancesco Celada在誤打誤撞之下來到西環碼頭，馬上就被吸引住了。他幾乎每天都走到碼頭拍攝，並將照片上載到「insta_pier」的Instagram帳號裏。
攝影：Pierfrancesco Celada（由WMA提供）
©Pierfrancesco Celada（WMA提供）
2017年Pierfrancesco接受「01影像」訪問時形容：「他們來了又來，拍攝相同的景色、相同的甫士、相同的構圖。我一直都對於人們自拍行為以及自我詮釋（Self-interpretation）感到興趣。我不肯定背後的原因，或者是基於一種對於這個地方的歸屬感，所以要跟隨社會大眾一起做相同的事吧！」
他日復一日來到西環碼頭拍攝然後上載到IG，就跟其他前來打卡的巿民一樣，無休止地扮演相同角色，被牽扯入現實和虛擬的漩渦裏。直到2021年3月1日，政府海事處以疫情為由，禁止公眾進入，Pierfrancesco才得以脫離這個循環。他重新審視過往拍攝的3萬張照片，並於WMA Space舉行「IG碼頭」展覽，引領大家於公共與私密，虛擬與真實之間。
Pierfrancesco Celada個人展覽「IG 碼頭」詳情：
日期：2021年6月15日至7月25日
時間：中午12時至晚上7時（逢星期二至日）
地點：WMA Space｜中環永和街23-29號俊和商業中心8樓
參觀需預約，網址：https://www.eventbrite.com/e/158688929861