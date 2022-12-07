【攝影展覽】森林裏沈思　感應樹木生命力　日本攝影師志鎌猛展覽

日本攝影師志鎌猛（Takeshi Shikama）攝影展《Contemplations》將於黃竹坑The Loft畫廊舉行，展期由2022年12月10日至2023年1月7日。



也許是厭倦了東京的城市生活，當時作為設計師的志鎌猛決定在小森林裏人手興建小木屋，跟妻子搬離繁囂。建屋前後花了約10年，過程中需要砍伐森林裏的日本紅松樹，近百年樹齡的松木倒下，巨響令他全身顫抖，從利器切口濺出的樹液，則如同傷口的鮮血。自此，志鎌猛驚覺原來樹木也是充滿了生命的力量，並跟森林互相連結。2001年秋天，他在暮光初現的山上迷路，走進了一個隱蔽的樹林，他突然生出想要拍攝照片的渴望。次日他帶着相機，決心成為一名攝影師，展開他尋找森林之旅。

©Takeshi Shikama, Yosemite（由「顯影PhotogStory」及Boogie Woogie Photography提供）

志鎌猛喜歡帶着大片幅景式相機（View Camera），或者中片幅機背，在慢慢的沉澱之後，將大自然的感性與敬畏，定格在黑白菲林裏。他亦親手沖灑照片，用鉑鈀印相技術（platinum-palladium prints），將照片曬在日本傳統紙張「雁皮紙」上，畫面裏樹技伸延，仿佛跟紙張纖維融為一體。

「我發現自己與森林有一種心靈感應，能感受到它的呼喚，這種神秘的感覺令我堅持拍攝它們。」 志鎌猛

志鎌猛攝影展《Contemplations》詳情：



日期：2022年12月10日至2023年1月7日

時間：下午2時至7時（星期三至六）

地點：The Loft畫廊｜黃竹坑道56-60號怡華工業大廈8樓

