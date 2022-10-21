攝影展覽｜香港國際攝影節2022今開幕　「影於外」：非一般劇照展

香港國際攝影節2022今日（21日）開鑼，主要展題「影於外：香港電影光景照象」於賽馬會創意藝術中心揭幕。



「影於外：香港電影光景照象」展覽詳情：

日期：2022年10月21日至11月27日

地點：賽馬會創意藝術中心｜石硤尾白田街30號

L0及L1藝廊、各層公共空間及藍牆

時間：L0及L1藝廊｜每日中午12時至晚上8時

各層公共空間｜每日上午10時至晚上10時



「影於外：香港電影光景照象」匯集了12位影像創作者，包括導演、美術指導、電影攝影師、劇照師、服裝及佈景設計師和雜誌記者，用攝影形式，於戲裏戲外擷下影像。電影往往由團隊製作，儘管電影本身記載了它的精神和訊息，然而牽涉其中的人們，在電影誕生過程中充當攝影師，憑不同背景和崗位留下的影像，又會不會有另一層的意念？

這不是一個劇照展，或是非一般意義的劇照展。 香港國際攝影節

參與攝影師：杜可風、方浩源、李詩卉、盧玉瑩、文念中、岡崎裕武、夏永康、小雲、木星、黃志明、楊應琪、葉錦添



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此外，今年攝影節亦有第四屆衛星展覽。6個展覽分佈城中日常空間和藝術空間，以影像交代父子的跨代對話；護士學生於疫症蔓延時的觀察感受；也有移民海外的第二代，利用於新界東北被遷拆村落裡，於頹垣敗瓦中所尋得之物，延續家與土地的想像。

參與攝影師：陳韻芝、張喆、傅至雅、許慕義、狄安、余百鍊及余家豪



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詳情可留意香港國際攝影節網站