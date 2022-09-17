年度雀鳥攝影比賽｜雪山飛鳥構出詩意畫面　奪2022年度攝影師大獎

年度雀鳥攝影師大獎2022（BPOTY, Bird Photographer of the Year）公布賽果，挪威攝影師Erlend Haarberg拍攝雪山上的岩雷鳥，奪得今年的「年度雀鳥攝影師」大獎。「山峰之上，連續數月被風雪包圍，岩雷鳥就在這白茫茫的景色中成長。我當時在上山的路途中，當我快到山峰時，我發現雪地上的岩雷鳥腳印。隨即一隻鳥兒展翅飛翔，背景是一個雪白的嚴苛的環境，同時是牠們的家。」

BPOTY總監Will Nicholl讚揚比賽作品保持出眾水平，又提醒如果我們不好好照顧自然環境，保護它免受威脅，這些美麗的影像將不再存在。

「01影像」精選部分得獎作品，更多詳情及得獎照片，可參閱：www.birdpoty.com

攝影：由Bird Photographer of the Year提供

圖片編輯：蘇煒然

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