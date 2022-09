年度雀鳥攝影比賽｜雪山飛鳥構出詩意畫面　奪2022年度攝影師大獎

年度雀鳥攝影師大獎2022(BPOTY, Bird Photographer of the Year)公布賽果,挪威攝影師Erlend Haarberg拍攝雪山上的岩雷鳥,奪得今年的「年度雀鳥攝影師」大獎。「山峰之上,連續數月被風雪包圍,岩雷鳥就在這白茫茫的景色中成長。我當時在上山的路途中,當我快到山峰時,我發現雪地上的岩雷鳥腳印。隨即一隻鳥兒展翅飛翔,背景是一個雪白的嚴苛的環境,同時是牠們的家。」

BPOTY總監Will Nicholl讚揚比賽作品保持出眾水平,又提醒如果我們不好好照顧自然環境,保護它免受威脅,這些美麗的影像將不再存在。

「01影像」精選部分得獎作品,更多詳情及得獎照片,可參閱:www.birdpoty.com

攝影:由Bird Photographer of the Year提供

圖片編輯:蘇煒然

