【Amazon老闆離婚】貝佐斯遭裸照勒索疑熟人所為　竟關特朗普事？

亞馬遜（Amazon）創辦人、《華盛頓郵報》老闆兼全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）離婚一事，成為公眾茶餘飯後討論的八卦新聞，近日更是火上加油，演變成貝佐斯與美國一份小報之間的對戰。 美國小報《國民問詢報》（National Enquirer）大爆貝佐斯涉婚外情，曾發出情慾短訊及私密照片。貝佐斯隨即派人調查洩密事件，周四（7日）指控《國民問詢報》敲詐勒索，威脅若他不停止追查，就公開他的一批裸照。貝佐斯揚言不屈服，更質疑事件背後有政治動機，暗示《國民問詢報》老闆與總統特朗普關係密切。 為何一宗離婚事件會引起軒然大波並牽涉總統？本文綜合事件的發生經過。

Amazon創辦人離婚：《國民問詢報》封面大字標題，稱拍得貝佐斯與第三者偷情的證據。（視覺中國）

宣布離婚 到被爆與人妻有婚外情

事件始於貝佐斯與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）1月9日宣布離婚，結束25年婚姻。及後小報《國民問詢報》多番爆料，指貝佐斯與荷里活娛樂大亨懷特塞爾（Patrick Whitesell）的49歲電視主播妻子桑切斯（Lauren Sanchez）有秘密關係。

這份小報不但大爆二人之間的婚外情，更公開他們之間的情慾短訊。54歲的貝佐斯曾向女方發短訊如「我想聞你」、「我很快會向妳展示我的身體、我的雙唇、我的雙眼」等。報道聲稱已有可填滿11版的獨家照片，並指擁有貝佐斯向桑切斯發送的下體照片，但照片露骨到無法刊印出來。

貝佐斯及後委任已追隨20年的手下、安全顧問德佩克（Gavin de Becker）調查洩密事件，旗下的《華盛頓郵報》亦跟進報道。

Amazon創辦人離婚：貝佐斯與妻子1月9日宣布離婚，及後小報《國民問詢報》多番爆料，指貝佐斯與49歲人妻、電視主播桑切斯（Lauren Sanchez）有秘密關係。（Getty Images）

敲詐貝佐斯：「皮帶以下」私密照片

貝佐斯終於在周四（7日）實行大反擊。

他在博客平台Medium表示，《國民問詢報》母公司美國傳媒公司（American Media Inc.）試圖敲詐勒索他，威脅他停止調查該報如何取得其與情婦的私密短訊和照片，否則將公開他與桑切斯的私密照片。

他除了聲討《國民問詢報》，更不惜自行爆料，完整公開美國傳媒公司首席內容主管霍華德（Dylan Howard）寫給其律師辛格（Martin Singer）的威脅電郵，以證明自己遭人勒索。

在這封貝佐斯自行公開的電郵中，發信人毫不客氣，直接指出《國民問詢報》已持有貝佐斯「皮帶以下」的自拍照，還有9張私密照片及短訊，還描述這些照片：

1. 赤膊的貝佐斯左手戴着結婚戒指，拿住手機；他勃起的陰莖在黑色褲的拉鍊位露出的自拍 2. 貝佐斯全身自拍，他戴着結婚戒指的左手拿住手機，半裸上半身，下身則穿上緊身黑色短褲的自拍 3. 貝佐斯戴着結婚戒指在浴室裸體拍照，當時只有一條白毛巾圍住，可以看到他的部分性器官的自拍 4. 貝佐斯身穿短褲、衣著暴露的全身自拍 5. 貝佐斯有穿衣服的自拍 6. 貝佐斯會議時的面部自拍 7. 桑切斯抽雪茄時模擬自己口交的自拍 8. 桑切斯穿上連身裙露出乳溝，稍稍見到她陰部的性感照 9. 桑切斯上身穿紅色比基尼露出乳溝的性感照

Amazon創辦人離婚：美國傳媒公司試圖敲詐勒索貝佐斯，指《國民問詢報》有他與桑切斯的私密照片，當中包括桑切斯露乳溝的性感照及貝佐斯露性器官的出浴照。（Getty Images）

挺身面對敲詐 外界關心如何及為何外洩

貝佐斯強調寧願公開事件對抗都不會屈服，即使巨大代價和面對尷尬局面亦在所不惜。他寫道：「美國傳媒公司對我所造成的尷尬是其次，因為這已經關乎一項更重要的事。如果我不能挺身面對這種敲詐，又有多少人能夠？」

的確，若富可敵國的全球首富都能不挺身面對這種敲詐，又有幾多人能說得出這番豪情壯語？若他選擇屈服又叫他顏面何存？

但話說回來，貴為全球首富及IT界傳奇人物，私人訊息及偷情「閃卡」居然遭洩漏出去，如斯弔詭又「老貓燒鬚」自然成為外界關心重點；貝佐斯也公開質疑事件背後帶有政治動機。

Amazon創辦人離婚：世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）宣告離婚，美國小報指他與女星桑切斯（Lauren Sanchez）有婚外情。（Getty Images）

▼要了解這單「大花生」的各個重要人物，請即按以下圖輯：

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疑熟人所為 竟關特朗普事？

貝佐斯的質疑自有原因。輿論同樣認為《國民問詢報》大費周章「追擊」貝佐斯並不尋常，懷疑這是因為總統特朗普與《國民問詢報》關係密切，貝佐斯的安全顧問德佩克亦懷疑事件背後有政治動機，更將矛頭直指女主角桑切斯的兄弟邁克爾（Michael Sanchez）。

貝佐斯經常與特朗普為敵，他旗下的《華盛頓郵報》是特朗普眼中釘，被後者稱為「假新聞媒體」。特朗普過去多次炮轟貝佐斯，抨擊亞馬遜違反《反壟斷法》，又指其使用美國郵政服務（USPS）增加政府財政負擔等。

美國傳媒公司老闆佩克（David Pecker）是特朗普認識數十年的老朋友，故此，外界質疑《國民問詢報》在處理貝佐斯離婚新聞上有「做打手」之嫌。至於，桑切斯的兄弟邁克爾，他被指與佩克關係密切，政治立場更是親特朗普，所以成為短訊及照片外洩的眾矢之的。

邁克爾周二否認指控，反指德佩克這位老臣子有可疑，可能為挽救貝佐斯與髮妻的婚姻，而破壞老闆與桑切斯的婚外情。

Amazon創辦人離婚：貝佐斯經常與特朗普為敵，不滿對方時常攻擊媒體。他旗下的《華盛頓郵報》，更是特朗普的眼中釘。（Getty Images）

英國小報曾多次爆出爭議

2016年美國總統大選期間，傳媒界早已質疑《國民問詢報》大力唱好特朗普，又時常報道他對手的負面新聞。競選期間，《花花公子》模特兒麥克杜格爾準備爆料聲稱自己與特朗普有一段婚外情，最後有媒體出錢買下這宗新聞的獨家報道權，最終卻沒有出版報道，這間媒體就是《國民問詢報》。

在特朗普當選總統後，美國電視台MSNBC主持斯卡伯勒（Joe Scarborough）及布熱津斯基（Mika Brzezinski）2017年6月指，白宮官員曾威脅他們，要求他們更改報道，暗示否則會有媒體寫他們的負面報道，也正是《國民問詢報》。

（綜合報道）