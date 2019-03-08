蘋果總裁被特朗普改名做「Tim Apple」　網民：還有Mark Facebook

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（6日）在白宮首次出席美國勞動力政策諮詢委員會（American Workforce Policy Advisory Board）會議，他發言時感謝蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）為美國提供就業機會，對勞動市場作出貢獻，卻不小心說錯對方的名字，叫了一聲「Tim Apple」。特朗普身旁的伊萬卡（Ivanka Trump）和當事人庫克都沒有開口更正，但影片立即被網民瘋傳。

Here’s the President of the USA, who has access to nuclear weapons, calling Apple CEO Tim Cook ‘Tim Apple’ #TimApple pic.twitter.com/n687OVpQRz — Toby Earle (@TobyonTV) March 7, 2019

特朗普曾說自己和庫克「成為了朋友」，不過，他在會議上發言時卻叫錯「朋友」的名字：「你真的為我們國家投資了許多，我們十分感謝你，Tim Apple。」

特朗普似乎沒有意識到口誤，滔滔說下去，而兩側的庫克和伊萬卡亦沒有任何反應。

片段其後被網民瘋傳，庫克亦幽默地將自己Twitter名稱的姓氏庫克（Cook）改為一個蘋果符號，更妙的是，只有Apple用家才能看見，否則蘋果圖案位置只會出現一個空格。

片段其後被網民瘋傳，庫克亦幽默地將自己Twitter名稱的姓氏庫克（Cook）改為一個蘋果符號，成為真正的Tim Apple。（Twitter）

這並非特朗普首次叫錯名字，他在2018年3月曾將航空製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的行政總裁休森（Marilyn Hewson）叫錯為「Marilyn Lockheed」。

除了私人公司總裁，就連白宮高官也不能倖免；美國總統國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）就曾被特朗普稱為「Mike Bolton」，外界猜測特朗普是混淆了博爾頓和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

（綜合報道）