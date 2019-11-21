英國安德魯王子捲性侵醜聞　暫停執行王室職務

英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）11月20日透過白金漢宮（Buckingham Palace）發表聲明，宣布於可見將來暫停執行王室職務，並指願意協助任何適當的執法機構調查。

安德魯王子在比利時出席活動，慶祝從德軍解放75周年。（路透社）

▼想觀看更多有關安德魯王子的相片，請點擊以下圖輯：

+ 3 + 2

安德魯表示，過去數天清楚意識到與愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）曾有交情的相關狀況成為家庭工作的主要障礙，同時阻礙他支持的很多組織和慈善機構的可貴工作。安德魯因而向英女王提出暫停執行王室職務，並獲對方批准。

安德魯也指，對錯誤判斷與愛潑斯坦的交情感到後悔，認為愛潑斯坦的死留下很多未解的疑問，尤其是對於受害者。他對受影響的人深感同情，希望以某種方式劃上句號。他表示，只希望隨時間過去，他們可以重建生活。

英女王的第三個孩子安德魯王子近來捲入性醜聞後，罕有接受英國廣播公司（BBC）電視專訪回應，否認性侵指控，但外界卻對他的回應評價甚低。

彭博社指，安德魯王子的訪問反而掀起公眾更多疑問，令王室可能陷入自1997年戴安娜王妃逝世以來的最大公關災難。英國媒體報道，安德魯王子的一名公關顧問曾勸安德魯不要接受該訪問，最終在勸說不果後辭職。