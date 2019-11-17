英國安德魯王子罕有上電視回應性醜聞　卻引爆王室公關災難

英女王的第三個孩子、約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）近來捲入性醜聞後，他罕有接受英國廣播公司（BBC）電視專訪回應，否認性侵指控，但外界卻對他的回應評價甚低。彭博社指，安德魯王子的訪問反而掀起公眾更多疑問，令王室可能陷入自1997年戴安娜王妃逝世以來的最大公關災難。英國媒體又報道，安德魯王子的一名公關顧問曾勸安德魯不要接受該訪問，最終在勸說不果後辭職。

安德魯回應醜聞後，反而更惹來公眾的質疑（視覺中國）

安德魯王子的醜聞，源於他被指過去與美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相熟、曾透過對方介紹與一名17歲少女發生性行為，該名涉事女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）是愛潑斯坦案的受害者之一，她9月時聲稱自己在17歲時曾遭「賣身」至安德魯王子，形容自己當時是遭「販賣」。

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11月16日，BBC播出安德魯王子的專訪，但之後輿論對這個專訪的評價甚低。英國媒體更報道，安德魯王子的公關顧問斯坦（Jason Stein）早已經勸安德魯不要接受訪問，但未能成功，最後斯坦在兩周前選擇辭職。

這場訪問究竟發生了什麼事？

不記得跟涉事女子見過面

安德魯王子在訪問中表示，他已經不記得有跟朱弗雷見過面，又指他知道該女子所指控的事根本沒有發生，因為她聲稱安德魯王子跳舞時不停流汗，但安德魯王子稱，自己當時患上「不會流汗」的怪病。

外界對安德魯王子的回應明顯未滿意，例如有網民就諷刺他是「善忘的王子」等。主持人奧斯曼（Richard Osman）在Twitter評價指，安德魯王子甚至不會好好地說謊，但卻認為自己比其他人優秀。

BBC《NewsNight》的安德魯王子訪問：

接受招待一事再遭提及

另一方面，訪問又提及安德魯王子2010年曾到愛潑斯坦位於紐約的大宅接受招待、逗留四天一事，安德魯王子回應指，這是為了「方便」。但此答案恐怕也會引來公眾更多質疑。

在2010年，安德魯王子當時正擔任英國貿易大使的公職職位。更甚的是，愛潑斯坦當時已曾因勸誘未成年少女賣淫一罪，被判13個月監禁，在2010年時正是獲得釋放後不久，安德魯王子該段時間還與愛潑斯坦來往，也會惹來公眾非議。

安德魯王子在BBC的訪問中，也承認自己有令人失望的地方，包括自己曾在愛潑斯坦家逗留一事。

1986年，英國安德魯王子與莎拉（Sarah Ferguson）結婚，兩人最終在1996年離婚（視覺中國）

最差的公關決定？

但這種「懺悔」未必得到公眾好感，英國前首相卡梅倫過去的公關主管奧利弗（Craig Oliver）認為「這會成為歷來其中一個最差的公關決定，證明你嘗試幫自己解釋時，還真的可以把事情弄得更加差。」

彭博社稱，安德魯王子的回應反而引起公眾更多疑問，令王室可能陷入了自1997年戴安娜王妃逝世以來的最大公關災難。

2019年6月，美國總統特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）訪問英國，安德魯王子在白金漢宮招待（Getty Images）

女王最寵愛的兒子

安德魯王子向來被指是英女王最寵愛的兒子，但也常常陷入爭議，尤其是他生活奢華，有「Air Miles Andy」之稱，又廣交一堆甚具爭議的朋友，經常自招麻煩。這次安德魯的醜聞事件也使得王室非常尷尬，早前罕有連發聲明澄清。