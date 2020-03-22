哈里梅根脫離王室只求重拾真我？　專家︰與家人設界線是健康的事

英國王室哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）日前宣布退出皇室，這個行動給了我們一個提示，當你發現你的家其實已經不適合你，或甚至你開始有一些抗拒回家，有時候，與家設立界線是很健康的事。

在成長過程中，你曾想過要離開你的家嗎？你知道那可能是對自己而言比較好的選擇；那此刻的你，又是因為什麼而讓自己留下來呢？是情感上的內疚，還是家的議題總是太大太難，讓你忍不住想逃避？

2020年1月9 日時，英國王室哈里王子與梅根在 IG上發布貼文表示，將退出皇室高級成員身份、努力在財政上獨立、擁有個人的家庭空間，但同時，也將繼續全力支持女王陛下。他們表示，這個選擇，是他們讓自己能夠在家族中扮演一個新的、進步的角色。

英國王室哈里王子與梅根在IG上發布貼文表示，將退出皇室高級成員身份、努力在財政上獨立、擁有個人的家庭空間。（IG@sussexroyal）

消息一出即引起世界的關注。對此，《Huffpost》上一位長期關注健康議題的作者 Julia Ries 寫到，雖然大多數人還在猜測背後的原因，但其中有一點是非常清楚的──哈里王子與梅根正在與家劃定一些界線。並且，他們正在示範如何照顧自己的心理健康；即使這件事將帶給你的家一些艱難的變化。

Julia 表示，雖然哈里王子與梅根擁有特殊的背景，然而回到大眾身上，其實大多數人可能都在某些時候處理過家庭動態的問題——與家建立明確的界線雖然是不容易的，但從長遠來看，這樣做其實可以同時使你與他們的生活都更加的自由。

與家人產生衝突時，與家建立「邊界」其實是一個選擇；但過去卻很少人跟你說，這其實是可以的。

與家人產生衝突時，與家建立「邊界」其實是一個選擇；但過去卻很少人跟你說，這其實是可以的。（IG@sussexroyal）

為什麼我們會渴望與家建立某些界線？

「有時候離開，是為了迎接新的可能。」

爸媽辛苦養育你成長，你對此心懷感激，並且被教育著回報的道理；同時間，作為我們的監護人，他們或多或少支配著我們的生活。對於父母的「管制」，我們過去很少產生懷疑。然而，當你漸漸長大，你也會開始接觸外面的世界。

如同兒童與家庭發展心理治療師 Mayra Mendez 對此表示，我們從家庭中獲取資訊，但我們也開始會從世界獲取資訊，我們會在這些訊息當中逐漸吸收、理解，去尋找我們自己是誰；我們會走出家，接觸更多的社交圈，看見自己最適應及最想與世界互動的型態。其中你的需求、想望，都一直不斷地改變，到最後找到你最自在的樣子。

在你接觸更多的社交圈，不斷地改變成你最自在的樣子後，你往往會發現自己與原生家庭之間，已經產生了一些距離。（IG@sussexroyal）

而此時你回過頭，你往往會發現自己與原生家庭之間，已經產生了一些距離。而此刻，你也不得不透過一些調整，讓你繼續你最舒適的人際相處。

這其實是一個很正常的發展過程，我們回頭想想，其實自己也可以很誠實地去感覺到自己喜歡或不喜歡的生活模式。就像哈里王子與梅根說的，這麼做，是為了在這個家中扮演一個新的、進步的角色。

而這個「進步」，不僅是之於他們本身，也是之於他們的家人。

沒有邊界，就會形成怨恨

「就是為了更靠近，才需要先離遠一點。」

接著，我們可以去回想家人「越界」的時刻；這通常會發生在某人強迫他人去符合自己的期望或義務時。譬如你的爸媽期待你每週週末回家吃飯、你的姊姊總是要求你為家付出某些金錢支援，或者你的伴侶，強迫你接納他的政治傾向等。在這些時候，他們的期望與你內心的想望相互背馳，但你又礙於親情關係難以拒絕「義務的履行」。為此，你將開始積累內心的不滿。

這裡的關鍵在於，當你去做這些事時，你心裡其實是很抗拒的，但不去做你又會產生內疚感；你一邊渴望能背離家庭、拒絕家人，你想對他們發脾氣，但一方面你又發現自己沒辦法這麼做。於是，你心裡日積月累埋怨的情緒，你們之間開始進入負面的惡向循環。

家人的期望與你內心的想望相互背馳，但你又礙於親情關係難以拒絕「義務的履行」。（IG@sussexroyal）

而最終，這樣的關係循環不會讓任何人獲得好處；你的情緒將會傳遞給關係人，也將讓原本應該要以愛為連結的親情，變成壓力的來源。心理學家 Jessy Warner-Cohen 對此表示，此時「逃避」是最糟糕的行為之一，它將會破壞你們之間的關係。他強調，你的需求跟你家人的需求都一樣重要，因此只要發現有什麼不對勁、感受到衝突產生時，都是需要被解決的。

堅實的界限，從誠實、開放的溝通開始

「保持誠實，不只是對這個家，也是對我們自己。」

於是，既然知道建立界線的重要性，那可以從何開始呢？

根據 Mendez 的建議，重要的第一步在於先理解自己的需求。 先審視自己，什麼是適合你的、什麼不適合；什麼東西你喜歡、什麼你非常排斥；或者去想，你的底線會在哪裡？ 唯有當你確立了自己的問題點，你弄清楚是什麼讓你真正感到困擾，你也想了幾個可以進行調整的方案，接著，你就可以比較清楚要如何與家人進行溝通。因此第一要點，是誠實。

我們必須要意識到這點──邊界是雙面的，而妥協是巨大的。與家人建立邊界通常是一件浩大的工程，我們需要認真與耐心地「談判」、協調，需要彼此更多的等候。（IG@sussexroyal）

Mendez 也接著提醒到，我們必須要意識到這點——邊界是雙面的，而妥協是巨大的。因此，我們其實不能只決定什麼適合自己、或自己直接決定某個執行的方案；所謂的家人邊界，必須同時考量雙方的，可能需要經過多次的討論，並且共同討論出可行的解決方法。因此第二要點，是盡量地保持開放與協作。

最後，我們也給彼此一些時間。畢竟，與家人建立邊界通常是一件浩大的工程，你可能不會一次就成功。我們需要認真與耐心地「談判」、協調，需要彼此更多的等候。在這個過程當中，可以適時地提出一些中間地帶具體解決方案，讓彼此可以有想像空間，有了想像空間就比較不會衍生過多的焦慮。

與家人畫上邊界本來就不是簡單的，但因為你，與你的家人，你們的身心健康是第一位，我們為此必須要付出這些努力。（IG@sussexroyal）

它可能很漫長，你可能會想放棄；然而，永遠記住一件事──這本來就不是簡單的，但因為你，與你的家人，你們的身心健康是第一位，我們為此必須要付出這些努力。並且在這個過程中，也要一直提醒自己去做出「感覺良好」的決定。你要對家人有同理心，也隨時同理自己；最後我們會讓彼此理解，這個邊界為的不是劃清關係，而是讓我們重新找到更適當地相愛的方式。

回顧更多有關哈里與梅根的新聞，請點擊放大觀看：

+ 7 + 6 + 5

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：寫在哈利、梅根退出王室之後：為了彼此的身心健康，有時你需要離開你的家】