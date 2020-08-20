阿根廷感謝韓國送贈口罩　Twitter帖文配圖卻是金正恩

阿根廷外交部收到韓國政府提供的口罩支援後，8月20日在官方Twitter向韓方表達感謝，但想不到卻上傳了一張朝鮮最高領導人金正恩的照片。阿根廷外交部很快刪除照片並稱失誤來自Twitter，此事遭到當地媒體指責。

韓聯社8月20日報道，韓國總統文在寅與阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）7月通話時，韓方表示將向阿根廷捐贈口罩。8月14日，韓方按照約定，駐阿根廷大使館向阿根廷衛生部捐贈20萬個口罩。

金正恩7月2日在平壤出席了朝鮮勞動黨第七屆中央政治局第十四次擴大會議（Reuters）

8月18日，阿根廷外交部在社交平台Twitter上發表一篇感謝帖文，文中寫道：「阿根廷政府正在對抗新冠肺炎（COVID-19），而作為兩國合作的一環，韓國政府此次捐贈了20萬個KF94口罩，對此表示感謝。」

但令韓方驚訝的是，該帖文所配的是朝鮮最高領導人金正恩於8月13日主持召開朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第十六次政治局會議的照片。

🔻有網友上傳阿根廷外交部的帖文截圖🔻

La Cancillería Argentina le agradeció una donación de Corea del Sur poniendo la foto de Kim Jong-un.



Por supuesto le echaron la culpa a Twitter. pic.twitter.com/JWbsTVDn1g — Leopoldo Carrasquero Briceño (@LeoCarrasquero) August 19, 2020

幾個小時後，阿根廷外交部官方Twitter刪除這張配圖，換成外交部大樓背景圖。外交部官方網站上傳公吿稱「照片是Twitter加入的，不是來自外交部系統。」

El gobierno argentino agradece a la República de Corea la donación de 200.000 máscaras protectoras KF94 como parte de la cooperación bilateral entre ambos países para combatir la pandemia del Covid-19.https://t.co/IYLtpZEojo pic.twitter.com/JOp2X9fuub — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) August 18, 2020

同時阿根廷外交部也向當地韓國大使館方面傳達了這一公吿內容，表示「正在調查事情的原因。」

《阿根廷日報》（La Nacion）指出，目前韓朝兩國關係緊張，這樣的失誤將帶來更為惡劣的影響。