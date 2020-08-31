泰國「廢妃」詩妮娜傳出獄後直飛德國　被指「戰鬥格」晤泰王

著有「泰王的新衣」揭開泰國王室神秘面紗的蘇格蘭記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），香港時間8月29日晚間在Twiiter發文說，被褫奪所有頭銜的泰國前貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi），出獄後已從曼谷飛抵德國慕尼黑，準備陪伴泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）。馬歇爾說，詩妮娜下機後受到王室禮遇，有人幫她撐起華蓋。

新加坡《聯合晚報》報道，35歲的詩妮娜為了讓泰王龍心大悅，特意穿露臍小背心和低腰褲出發。

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詩妮娜看來在監獄中受了不少苦，比去年更見瘦，她穿深色的運動短背心，露出纖細的小腰，風采不減當年。出獄後的詩妮娜，派頭還是很足，她手上只拿著着一個隨行的斜背包，將其他行李都交給王室助手。

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一大群人乘坐商務車到達機場，詩妮娜迫不及待地從車上下來，她想盡快到達目的地，捨不得讓68歲的泰王多等一刻。助手們都小跑前進，忙着搬運前貴妃的行李，沒有人敢得罪現在的詩妮娜。泰王一直關心詩妮娜的狀態，每個月都會有專人向泰王報告詩妮娜的近況。

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