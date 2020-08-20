一分鐘看世界｜泰國示威「3指手勢」、拜登獲提名、安倍健康傳聞

今天是8月20日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

泰國示威「3指手勢」

泰國爆發的示威浪潮未降溫，當地警方8月19日向6名示威中堅分子發出逮捕令，但年輕人更以不同方法表達訴求，超過十多間高中的學生於早會奏國歌期間舉起電影《飢餓遊戲》（Hunger Games）的三隻手指手勢，聲援這場由學生主導的示威。分析指，年輕一代正在顛覆泰國政壇的傳統界限以及打破政治禁忌，從根本上改變泰國反對派在未來的面貌……（按此閱讀更多）

🔻三指手勢湧現泰國高中校園 學生掛白絲帶舉白紙聲援🔻

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美港「No deal」

港區國安法實施後，國際社會仍然為此感到憂慮。美國為此決定視香港與中國其他城市無異，並推出多項回應措施，包括取消特殊地位、制裁多名官員等，並在8月19日知會港府中止或暫停三項雙邊協定……（按此閱讀更多）

克林頓抨擊特朗普

美國前副總統拜登（Joe Biden）正式獲民主黨提名為總統候選人，他目前在民調領先，但分析指在公布賀錦麗為副手後，領先優勢反而收窄，民主黨人也不敢怠慢，前總統克林頓（Bill Clinton）、前第一夫人米歇爾（ Michelle Obama）紛紛出來力挺拜登、抨擊現任總統特朗普（Donald Trump），其中克林頓批評特朗普領導的白宮一片混亂。另一邊廂的特朗普繼續其敢言性格，揚言要「連任三屆總統」，但他也被揭一段他可能不想公開的事，就是他曾在2007年向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）寫「追星信」……（按此閱讀更多）

馬里軍事政變

非洲馬里突然發生兵變，總統凱塔（Boubakar Keïta）及總理西塞（Boubou Cisse）雙雙遭扣押，凱塔其後辭職，並解散國會和政府。事實上，馬里政局長年不穩，國內治安日益惡化，自6月起一直出現大規模反政府示威，外界也關心這次政變會否影響中國的一帶一路計劃……（按此閱讀更多）

圖為8月18日，一名反對派的支持者展示一張寫着「凱塔下台」的標語（IBK是凱塔Ibrahim Boubacar Keita的縮寫）。（Reuters）

安倍健康不佳傳聞

有關日本首相安倍晉三健康欠佳的傳聞滿天飛，既有傳他接受癌症檢查，更有傳他將請辭，由副首相麻生太郎暫時代理職務，在野黨要求政府交代。當事人安倍晉三8月19日結束3天假期後，終於重返工作崗位，他回應稱自己健康未有異樣……（按此閱讀更多）

圖為8月19日，日本首相安倍晉三結束3天假期後返回首相官邸。（Reuters）

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