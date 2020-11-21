泰王妃詩妮娜復寵後「熱絡擁抱前同事」顯親民　與王后暗中較勁？

泰國貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）前陣子復寵後，在王室的地位也逐漸穩固，更開始獨自出席活動。詩妮娜於日前（19日）出席一場慈善活動，並前往寺廟拜拜，不過吸睛的是，曾任皇家護士的詩妮娜也一改先前的跋扈態度，親自接待了與會的第41陸軍護士團。

根據泰媒報道，詩妮娜19日獨自前往洛坤府進行慈善活動，提供生活在瑪哈泰寺（Wat Phra Mahathat Woramahawihan）的和尚一些生活物品，以及聽取相關生活條件的簡報。報導指出，曾擔任過皇家護士的詩妮娜還親自接待了當地的第41陸軍護士團，不但放下自己身為貴妃的崇高地位，反而親切的和她們暢聊、擁抱，也讓不少過去同僚紛紛發文大讚詩妮娜超親切！

泰國王室：王妃詩妮娜熱絡擁抱前同事（Facebook@Wassana Nanuam）

除此之外，詩妮娜13日出席王室活動，在曼谷一家購物中心代表泰王參加2020泰國製品博覽會。詩妮娜當天穿著無袖立領白上衣，配上高跟鞋，展現修長好身材，更直接拿起一個包包擺姿勢展示，和現場婦人打成一片，一展親切態度。

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王后素提達日前也參加了一場泰國傳統工藝品展覽，當時素提達將華美的手工絲綢拉到身前比劃，跳脫傳統端莊形象，展現俏皮一面，讓在場所有人都被逗笑。而貴妃和王后前後單獨出席公開活動，頗有較勁意味。

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