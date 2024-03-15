中大醫院去年下半年虧損高於顧問推算　馮康：藥物醫療用品價格升

中大醫院今早(15日)向立法會衞生事務委員會交代營運狀況，隨著社會邁向復常，中大醫院財務狀況去年首季開始有顯著改善，下半年的收入較獨立財務顧問推算的略高出約1%；但同期院方未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損（LBITDA），較獨立財務顧問所推算的高出約21%，主要因藥物和醫療用品價格上升所致。



但有議員不理解疫情對醫院的影響，認為應有較多病人求診，但醫務衞生局局長盧寵茂解釋指市民因擔心感染，反而不敢到醫院就診。



財委會去年批准把中大醫院的政府貸款首次還款期順延2年，視乎中大醫院財務狀況，再決定會否批准再順延。

中文大學醫院執行董事及行政總裁馮康匯報營運情況時說，隨着新冠疫情減退，社會邁向復常，中大醫院財務狀況去年第一季開始有顯著改善，去年7月1日至12月31日的下半年期間，院方錄得收入較獨立財務顧問推算的略高出約1%；同期院方的未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損（LBITDA）較獨立財務顧問所推算的高出約21%，主要因藥物和醫療用品價格通脹導致，令營運成本高出約3400萬元。

馮康表示已採取成本控制措施，有信心按照獨立財務顧問早前預測，最快在2024-25財政年度實現未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前收支平衡。

經民聯立法會議員梁美芬認為疫情社會對醫療的需要更大，認為收入應增加。盧寵茂指疫情對醫療服務影響全世界都好嚴重，公立醫院全日應對疫情，很多病人不敢去醫院，內地醫院自負盈虧面對財政困難，業務下跌4至5成，中大醫院疫情第一年開始營運，影響很大，疫情過後病人恢復信心到醫院看診，業務上升。馮康補充，醫院四分一病床撥去支援醫管局新冠病人。

保險界立法會議員陳健波認為應要和保險公司重點合作，以增加收入渠道，馮康說過去大半年越來越多保險公司對套餐和定額收費感興趣，變相加快和保險公司的合作，現時有五間有比較關密的合作。

民建聯立法會議員陳永光說藥物和醫療價格不會忽然下降，問到有何措施達致收支平衡。馮康說復常後腫瘤科病人增加，超過四成的藥物是腫瘤科藥物，會透過價格調整控制成本。

張宇人有信心讓院方五年後開始還款

中大校董、自由黨黨魁張宇人鼓勵院方繼續努力，建議院方開源，又希望中大校董會能多關心院方。他有信心容許中大醫院將原來的貸款安排順延5年，但期望院方考慮還款後備方案，希望院方之後書面回覆。

楊永杰倡院方吸引灣區病人

「A4聯盟」楊永杰建議引入績效指標，又指由於地理位置不太方便，病人會因交通問題而不到中大醫院，希望在客戶群方面思考，包括和灣區的合作例如是內地保險公司等，吸引灣區病人。馮康說員工的評估已引入績效評估，他又指自通關後的確有更多來自灣區病人做體檢，但整體不多。