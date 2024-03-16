23條立法｜無議員提修正案　準備盡早恢復二讀辯論

為《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》草案委員會，早前已經完成審議，保安局亦提交了修正案，今日（16日）中午前沒有議員提交修正案。



落實《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》3月8日刊憲。（盧翊銘攝）

《維護國家安全條例草案》草案委員會早前連日開會39小時，星期三（13日）完成草案審議，當晚保安局即提交修正案，翌日完成修正案審議，並在星期五（15日）向內務委員會報告。內務委員會設下時限，議員可在今日中午前提交修正案，然而限期屆滿前並未有議員提交，因此《維護國家安全條例草案》只有保安局一份修正案。

立法會主席梁君彥已批准，若條例草案恢復二讀，保安局局長鄧炳強可就修例草案動議修正案。早前鄧炳強去信立法會內務委員會主席李慧琼，表示期望支持他請求梁君彥批准豁免所有通知期限制，盡快提交立法會大會恢復二讀。

立法會大會最快在下星期三（20日）舉行。