兩會｜李聖潑︰國家有利條件多　消費力勁、勞動者勤勞勇敢

全國人大會議早前閉幕，身兼香港工商會總會會長的港區全國人大代表李聖潑在一個分享會上表示，國家有利條件多於不利條件，有信心應對挑戰，實現中華民族偉大復興。



李聖潑表示，國家有利條件多於不利條件，有信心應對挑戰，實現中華民族偉大復興。(李宇婷攝)

教育界全國兩會精神分享會下午進行，李聖潑提到有利條件包括顯著的制度優勢、超大規模市場的需求優勢，中國人口世界第二，而且消費力強勁，另外有利條件包括產業鏈體系完整的供給優勢和勞動者眾多的人才優勢，中國勞動者勤勞勇敢，有些地方的勞動者是「可以偷懶盡量偷懶」。他支持國務院總理李強發表的政府工作報告所指，重視民營企業、外資企業，認為只要企業在中國賺到錢，有利益就「不會說我們壞話」。

政府工作報告指政府工作不足，形式主義、官僚現象仍較突出，一些改革措施落實不到位，有的幹部缺乏擔當實幹精神，消極避責、做表面文章，一些領域腐敗問題仍然多發，一定面對問題和挑戰，盡心盡力做好絕不辜負人民期待和重視，李聖潑認為國家看見問題，之後最重要是要對症下藥。

香港應繼續堅持國際化優勢

國務院副總理丁薛祥在全國兩會期間表示，希望香港盡快完成23條立法，李聖潑說對香港最重要首先是要盡快《基本法》23條立法，香港歡迎全世界的客戶來港，但在「打開門」前應做好防範措施，因為「好人無所謂，有啲人立心不良譬如偷嘢搞破壞點算」。他續指香港最大的優勢一定是「一國兩制」，認為23條立法後要繼續堅持國際化的優勢，再讓外界感受下香港是否如他們所想的一樣差。

23條立法 黃錦良稱不用擔心政治伸入學校

身兼教聯會主席的港區全國人大代表黃錦良說，踏入龍年不久，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍來港，即時送上中央贈港的大禮，批准增加陝西西安和山東青島為內地赴港澳「個人遊」城市，未來陸續有來。黃錦良指可見中央對港的支持，將香港看成掌上明珠，香港有難處，國家毫不猶豫地支持。他又指完成23條立法對教育界、香港、國家都是大好事情，不用擔心政治伸手入學校干擾教學，又提到2019年黑暴事件對學生的衝擊。