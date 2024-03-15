花墟道重建｜花商憂租金升　失原有樣貌　議員望打造區內新旅遊點

市區重建局今日（15日）公布洗衣街/花墟道重建計劃，以改善區內規劃及建構「城市水道」等。有業界相信重建後商舖租金會上漲，擔憂難以保留花墟低層建築特色。有區議員則表示，計畫非涵蓋整個區域，相信能保持花墟的原有面貌並打造新旅遊景點。



市建局公布洗衣街花墟道重建計劃。（市建局）

+ 9

市建局洗衣街/花墟道重建計劃總地盤面積約為29,320平方米，由一個較大地盤及四個較細的地盤組成。

商會主席：心情複雜，想維持原狀

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春相信，重建後該區域店舖的租金會上漲，並擔憂建成高樓大廈難以保留花墟一帶低層建築特色，而施工期間或會影響買花賣花的活動。對於重建計劃，他表示心情比較複雜，「作為每一個商戶都係想維持原狀」，但與商戶談過後，期望政府做好業主、花商的補償工作。

他又指，因花墟具百多年歷史，只要環境佳及提供地鋪，相信重建後有很多花商會回遷，期望局方盡快有回遷時間表。

鄭泳舜：儘量不影響原有花墟，周邊做多配套

油尖旺區議員李家軒表示，因為重建計畫非整個區域，有大部分商戶仍保留著，相信能保持花墟的原有面貌。他相信計畫能提升社區吸引力，打造新旅遊景點、社區地標，吸引旅客來港，改善油尖旺的旅遊生態。

被問及重建地盤面積不大，是否因地積比用盡或要保留花墟特色，市建局董事、九龍西立法會議員鄭泳舜表示認同，並指希望計劃儘量不會太大影響原有花墟，並在周邊做多些配套。

▼油旺研究五大發展節點▼



+ 2

楊永杰促改善花墟在節日人流車流擠迫問題

另外，立法會議員楊永杰表示，是次重建範圍涉及多幅休憩用地，政府以土地資源補貼重建，關注市建局會否「以大換小」，犧牲居民的利益。

楊永杰續指，是次項目收得最大的位置是食環署的廁所和垃圾房、康文署的遊樂場、體育館、公園，而市建局表示會進一步優化康體設施現有功能，項目會否提供現有設施的面積，抑或是更大的面積，「絕對唔希望見到市建局食晒啲康文位，到時起咗樓，咩都貴，市民又乜都用唔到，又是多一條囍帖街」。楊永杰又建議，市建局優化整體佈局，改善花墟在節日人流車流擠迫的問題。