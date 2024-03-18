民建聯加強職員及議助培訓　陳學鋒：料每年最少赴內地受訓一次

民建聯早前精簡委員會架構，副主席陳學鋒今日（18日）表示，政團未來會加強議員及其助理的培訓，要求每年到內地參加至少一次培訓班，「希望過多兩年，民建聯嘅人出到嚟，大家會覺得民建聯嘅人係唔同啲嘅」。長遠來說，民建聯期望能為政府提供人才。



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民建聯副主席陳學鋒、葛珮帆、秘書長葉傲冬及副秘書長葉文斌今日（18日）出席傳媒茶聚，分享政團未來四大目標，分別為「提升自我」、「建設香港」、「開拓地區網絡」，以及「善用社交平台宣傳」。

陳學鋒表示，以往政團推薦人才時不夠科學化，「我哋熟佢，就推薦佢」，政團將人才培訓的成果數據化，紀律學員、委員等參與活動積極度、活動成果等，透過觀察學員情況後再作評核，再按各人特質推薦予政府。他透露，民建聯職員及區議員助理亦會納入培訓體系中，預料每年至少到內地培訓一次。

就「建設香港」方面，葛珮帆表示政團會繼續加強與政府溝通，強調民建聯的政策倡議非「講完就算」，除不斷深化政策研究外，都會在不同範疇上盡力協助落實政策。葉傲冬就表示，領導層未來會加強與區議員的溝通，以達到「開拓地區網絡」的目標，令到領導層都可以隨時知道香港各區情況。

宣傳工作方面，葉文斌表示，未來會加強區議會及民生宣傳，或增設小紅書宣傳民建聯的社區工作，透過製作影片令市民知道區議員日常工作及社區好人好事。

民建聯早前宣布成立公務員紀律部隊政策小組，葛珮帆表現，小組成立後即收到公務員及紀律部隊工會意見反映，小組正約見不同總會，強調民建聯不會閉門造車，所有政策都會調研、商議。