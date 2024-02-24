政圈風聲｜民建聯擬推公共行政班吸大學生　司局長、前京官做老師

香港鬧「人才荒」，不只私人公司、紀律部隊、政府部門要「搶人才」搶入本地大學，連民建聯也加入「搶戰」。三年前開始舉辦「政道 ─ 治政理念研習課程」培訓政治人才的民建聯，成功成為最多政治委任官員進入政府的政黨。據悉，民建聯今年除了有意續辦「政道」，更計劃「添食」將戰線擴展至本地大學生，擬推「明道－大學生公共治理研習課程」，培育公共行政人才，更邀請多名司局長及前京官講課。有民建聯中人坦言，難以預計學員大學畢業後的工作路向，無論選擇加入政府或投身私人公司，課程至少能令他們掌握時局、及早裝備自己。



據悉，「明道－大學生公共治理研習課程」今年6月啟動，學員逢周六早上上半日堂，合共9堂課出席率要達到8成以上。（民建聯網站截圖）

邀陳茂波、楊何蓓茵、前京官江小娟為大學生講課

民建聯網頁尚未公布「明道」計劃詳情，據了解課程今年6月起啟動，逢周六早上上半日堂，合共9堂課，出席率要達到8成以上，不過相信不難達標，因為邀請了9名星級老師坐陣，頭炮有財政司司長陳茂波主講「國家發展與香港機遇」、公務員事務局局長楊何蓓茵主講「公務員系統：新時代新要求」、本身是行會成員的金管局前總裁任志剛主講「金融世界：新變局新天地」，亦有本地發展商參與，恒隆集團董事長陳啟宗談「中美關係與香港未來」。

除了香港高官，亦有前京官講課，較為人熟悉的有國務院前副秘書長、現職中國社科院大學教授的江小娟，主講「數字經濟與中國未來」、中共廣東省黨校教授彭春華亦是嘉賓名單，講大灣區高質量發展。

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「政道」錄取率僅19％ 黨內料「明道」報名同樣踴躍

據了解「明道」名額只有50個，與「政道」相若，有民建聯中人透露，去年「政道」的錄取率只有19％，平均約5人爭1個位，今次「明道」雖然對象不同，參加資格由三年工作經驗大學畢業生收窄至本地大學生，但黨內預料一樣「搶手」，仍須經過面試遴選，加上學員可以參觀駐港解放軍營、外交部駐港公署、深圳比亞迪和華為小鎮，希望為大學生帶來吸引力。