23條｜調查：72%市民稱有責任維護國安 67%指立法無損生活權利

立法會明日（19日）加開會議恢復《基本法》第23條草案二讀辯論，香港研究協會今日（18日）發布有關調查結果，當中有七成二市民認同香港有憲制責任維護國安，共有六成七市民指23條無損日常生活基本權利。



香港研究協會今日（18日）調查發現有七成二市民認同香港有憲制責任維護國安，共有六成七市民指23條無損日常生活基本權利。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港研究協會於3月5日至12日展開全港隨機抽樣電話訪問，就《基本法》23條立法訪問了1,034名18歲以上市民。調查結果顯示，有七成二市民表示表示「十分認同」及「認同」香港有憲制責任維護國安，當中有四成半受訪者「十分認同」及「認同」香港社會仍面對外部勢力危害國家安全的風險，僅兩成九受訪者「十分不認同」及「不認同」。

五成半滿意宣傳解說表現

其次，有調查發現，合共六成七受訪者表示23條實施對市民日常生活行使基本權利有「正面影響」（20%）及「沒有影響」（47%），表示有「負面影響」的佔兩成六，「不知道／很難說／無意見」則佔百分之七。

至於對香港未來經濟前景，有六成受訪者認為有「正面影響」（32%）及「沒有影響」（28%），表示「負面影響」的佔三成三，「不知道／很難說／無意見」則佔百分之七。以上結果顯示多數市民認為23條立法無損港人權利自由，以及香港的前景。

政府尤其重視23條立法宣傳工作，更有保安局局長鄧炳強擔任反駁隊隊長，有五成半受訪者表示「十分滿意」及「滿意」政府的宣傳解說表現，有兩成三表示「十分不滿意」及「不滿意」。

香港研究協會促請立法會議員認真研究法案條文，以確保23條立法能夠在維護國安和保障人權中取得平衡，在23條立法落實後，讓香港可以在更安全、更穩定的社會環境下，專注發展經濟、改善民生。