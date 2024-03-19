23條立法｜立法會加會恢復二、三讀　廖長江：全力支持通過草案

立法會今（19日）星期二早上九時加開大會會議，恢復二讀及三讀落實《基本法》23條本地立法工作的《維護國家安全條例草案》，以完成草案的最後立法程序。立法會主席梁君彥表明有信心議員會盡責審議通過草案。



立法會法案委員會主席廖長江率先發言，交代審議工作，指草案為應對國家安全威脅，指委員就草案提出近千項詢問，當中包不少情境題，有助釐清市民疑問。他又交代政府接納委員多預建議，提出修正案及新增條文讓特首會同行政會議訂立附屬法例，以便更及時處理相關事宜。廖表明委員會全力支持通過早案。



據悉，雖然很多議員均期望能發言，但也獲提醒必須精簡，務求能在今日之內完成二、三讀的立法程序，毋須在周三續會。



今日是立法會不足兩周內，第二度加開大會處理相關草案。由政府把草案刊憲至今日提交大會表決，前後只是11日的時間。由於今天臨時加開大會，不單6個委員會會議要讓路，連原定今日復會的行政會議也不舉行會議，讓身兼行會成員的立法會議員能出席立法會大會。



立法會今日加開會議恢復二、三讀國安條例草案（廖雁雄攝）

根據程序，草案恢復二讀辯論後，先由相關法案委員會主席提出委員會意見，每名議員可發言一次，以十分鐘為限，再進行表決。

表決通過後，進入全體委員會審議階段，每名議員可多次發言，每次上限五分鐘。表決通過後進入三讀辯論，每名議員可再發言一次，上限三分鐘。三讀通過就會將法案提交行政長官簽署並刊憲。

立法會主席梁君彥（中）表示完全支持早日通過23條立法（盧翊銘攝）

立法會秘書處昨日（18日）表示，立法會主席梁君彥完全支持「早一日、得一日」完成23條立法，盡快堵塞國家安全缺口，稱基於草案的必要性和急切性，及審議過程的完整性，決定根據《議事規則》第14(1)及(2)條，今日上午9時加開一次立法會會議，集中處理草案恢復二讀辯論及三讀，除此之外，會議不會處理其他事項。

立法會秘書處又說，梁君彥已根據《議事規則》批准豁免相關預告，包括恢復二讀辯論的預告和就《條例草案》提出修正案的預告。

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立會罕有不足兩周內兩次加會

政府在本月8日把《維護國家安全條例草案》刊憲，立法會也罕有地同時臨時加開會議，就草案進行首讀及二讀（辯論中止待續）程序，以正式展開立法會程序。而內會早已成立的小組委員會也即時變作審議草案的法案委員會，同日下午即開始審議工作，法案委員於上周四，即一連七天的馬拉松會議，完成草案條文和修正案的審議工作，並於上周五向內會滙報工作，內會當日一致通過保安局局長鄧炳強的要求，支持當局向立法會主席梁君彥提出豁免草案及修正案提交大會審議的通知期期限，以便草案能在最快的時間提交立法會大會完成餘下的立法程序。

今日是立法會為配合23條立法，在不足兩星期內第二次加會大會會議。