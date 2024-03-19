政圈風聲｜據悉23條草案目標今通過　議員預直踩12小時積極發言

落實基本法23條立法的《維護國家安全草案》進入最後直路，立法會今天（18日）加開大會恢復二讀辯論及三讀，期間議員可以就草案發言，尤其未能加入15人法案委員會的議員可盡抒己見。據了解，議員內部預計今天可能開會至晚上9時，早午晚三餐也預備了在立法會解決，以求即日三讀通過，不希望拖至明天（19日）大會。



12小時馬拉松式會議，撇除按慣例不發言的立法會主席梁君彥，理論上足夠88名議員各發言約8分鐘，部分議會新丁原本傾向不發言以免拖慢進度，最後關頭改變主意，決定簡單表態，以免太突出。有資深議員認為表態很重要，沒收到指示要減少發言令草案盡快通過，總之自由發揮，據悉普遍議員最終傾向積極發言，惟會控制時間。



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議員擬直踩12小時會議 目標即日三讀通過

《維護國家安全草案》經立法會主席梁君彥特事特辦，根據《議事規則》豁免預告、加會等程序後，3月8日直上大會首讀，經歷近50小時法案委員會會議，完成逐條審議及處理修正案，終於今天（19日）加開立法會大會，恢復二讀辯論、全體委員會審議及三讀，意味23條立法進入最後直路，由首讀至今歷時12日。

根據立法會會議議程，大會今天早上9時召開，議員二讀辯論期間可以發言，尤其未能加入15人法案委員會的議員，可盡情抒發己見。立法會主席梁君彥表明不會為討論時間設限，加會是基於23條立法的必要性和急切性，稱「早一日得一日」是大家的共識。但據了解，議員內部預計今天可能開會直踩至晚上9時，已預備在立法會享用早、午、晚三餐，不過應該不會像開法案委員會般「捱麵包」，朝九晚九開會以求即日三讀通過，不希望拖多一天。

基本法23條草案3月8日早上8時許刊憲，名為《維護國家安全條例草案》，3小時後，立法會隨即加開大會審議草案，為23條草案首讀、二讀，二讀辯論中止待續，立法會主席梁君彥及議員見記者。（盧翊銘攝）

會議時間足以每人發言8分鐘 多名議會新丁改變主意表態

既要盡快通過，又要兼顧發言機會，多名議會新丁原本都傾向不發言，有新丁早前向筆者說愈多人發言便令條例愈遲通過，如希望草案盡快三讀通過，應該減少發言。亦有新丁認為，23條沒有討論空間，一定是全力支持，況且法案委員會委員已經認真審議，無須再花時間在恢復二讀階段表態，倒不如盡快三讀通過，聚焦發展民生。不過，隨著會議時間明朗化，如果以12小時馬拉松式會議來計算，撇除按憤例不發言的主席梁君彥，理論上足夠88名議員各發言約8分鐘，新丁最終都改變主意決定發言。

議員普遍都傾向積極發言 不指派代表表態

據悉，議員普遍都傾向積極發言，惟會控制時間，多個政黨也不打算只派代表表態。有資深議員認為，沒收指示要減少發言加快審議，強調自由發揮。亦有資深議員說，不少議員都不在法案委員會，「唔應該為Control而Control，90人每人兩分鐘講支持，都係160分鐘啫」，況且政府常提起23條諮詢有9成人支持，證明發聲支持有價值，「如果得7個人發言，會有咩觀感呢？一個人代表晒3萬人呀？」，以2022年立法會討論「學習二十大精神，推動香港發展」議員議案為例，一日可以有60名議員發言，獲傳媒廣泛報道，證明踴躍發言有用。