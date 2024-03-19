23條立法｜中聯辦：香港回歸祖國以來又一具有里程碑意義的大事

為《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》今日（19日）在立法會三讀通過。中聯辦發表聲明，指這是香港回歸祖國以來又一具有里程碑意義的大事，標誌着香港特區有效落實《基本法》第23條規定的憲制責任，築牢了香港長治久安和繁榮穩定的「防護牆」，將以高水平安全保障高質量發展，香港由治及興的前景更加光明。



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中聯辦指，立法會審議通過的《維護國家安全條例草案》是一部順民意、保安全、護發展的法律，也是一部廣大愛國愛港市民期盼26年多的法律。我們注意到，在特區政府宣布啟動立法之際，社會各界人士紛紛發聲支持立法。公眾諮詢階段更是超過98.6%的意見支持立法。中聯辦指，《香港國安法》為香港由亂到治並健步走向由治及興奠定堅實基礎，但香港面對的國家安全挑戰依然覆雜嚴峻，與香港國安法實施配套的制度機制還須進一步健全，所以《基本法》第23條本地立法勢在必行。

中聯辦認為，香港國安條例草案順利通過，彰顯香港由治及興新階段「愛國者治港」新氣象。行政長官和特區政府堅決扛起「第一責任人」的重任，堅持依法立法、民主立法、科學立法，紮實推進立法工作，認真起草法案文本，積極開展公眾諮詢，舉行近30場座談會，有效回應社會關切、澄清各種誤解。立法會依法嚴肅審議法案，嚴格遵循法定程序，過程公開透明、嚴謹有序、高質高效，展現了行政立法良性互動、協力履行憲制責任的嶄新氣象。

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中聯辦說，香港國安條例是一部兼顧維護國家安全和保障人權自由的好法律。條例的通過，與已實施的香港國安法有機銜接，補上香港維護國家安全存在的短板漏洞，進一步完善相關法律制度和執行機制，從而確保有效防範制止和懲治危害國家安全的行為和活動，為香港長治久安和保持長期繁榮穩定保駕護航。又指條例充分保障香港居民根據基本法、《公民權利和政治權利國際公約》《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於特區的有關規定享有的權利和自由，積極借鑑其他國家特別是普通法國家同類立法最新成果和有益經驗，與國際通行做法及規則接軌。「事實將證明，在補齊國安制度短板之後，一個安全穩定、發展可期的香港必將更加人財兩旺、魅力四射。」

聲明強調，香港國安條例草案的順利通過，讓香港能夠輕裝上陣、心無旁騖，全力拼經濟、謀發展、惠民生。在高水平安全保障下，香港定能抓住中國式現代化進程中的香港機遇，在服務強國建設、民族復興偉業中實現自身更大的發展。