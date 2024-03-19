23條通過｜港澳辦完全支持和熱烈祝賀：推動香港加快實現由治及興

《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》今日（19日）在立法會三讀通過。港澳辦表示，順利完成基本法第23條立法，進一步落實特區維護國家安全憲制責任，實現了包括香港同胞在内的全國人民期盼已久的共同願望，在新時代新征程「一國兩制」事業發展進程上具有重要里程碑意義，港澳辦對此完全支持和熱烈祝賀。



港澳辦指，國安才能港安，國安才能家安，保國家安全就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮穩定，就是保外來投資者的利益，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉。香港國安條例的制定實施，必將進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興。



港澳辦稱在高水平安全保障下 香港定能加快由治及興的鏗鏘步伐

港澳辦以「築牢安全根基，加快由治及興」為題發文祝賀香港特區《維護國家安全條例》順利通過，當中分作三大段落，包括：香港特區積極履行維護國家安全憲制責任，充分彰顯愛國愛港新氣象；香港國安條例順利通過，爲保持香港長期繁榮穩定、推動「一國兩制」實踐行穩致遠提供更加堅實的制度保障；及在高水平安全保障下，香港定能實現高質量發展和高水平開放，加快由治及興的鏗鏘步伐。

證明正義事業是不可戰勝的：任何反動勢力都阻擋不了「一國兩制」前進步伐

港澳辦指，香港特區國家安全立法的歷程再次證明，歷史車輪滾滾向前，正義的事業是不可戰勝的，任何反動勢力都阻擋不了「一國兩制」事業前進的步伐。又指，隨着香港國安條例的制定實施，香港發展的安全根基必將進一步築牢，香港由治及興的進程必將進一步加快，香港一定能夠實現更好發展、創造更大輝煌，在強國建設、民族複興偉業中發揮更大作用，不斷譜寫「一國兩制」成功實踐的嶄新篇章。