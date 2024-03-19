通過23條立法｜商會及地產商歡迎　團結基金：香港能專心發展經濟

本港商界也歡迎立法會通過落實《基本法》23條立法草案《維護國家安全條例草案》，本周六（23日）刊憲生效。團結香港基金總裁李正儀表示， 《維護國家安全條例草案》將保障本地及海外企業的營運，對香港作為金融企業管理中心極具意義；香港的安全得到保障，亦能專心發展經濟，創造新景象。



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廠商會盧金榮：港可無後顧之憂加快產業升級變革

香港中華廠商聯合會指，落實《基本法》23條，為困擾香港近27年的問題劃上句號，讓香港可以在維護國家安全制度屏障下，最大地發揮「一國兩制」的優勢，贏取更大的發展空間。

廠商會會長盧金榮表示，整個《基本法》23條的立法過程充分體現了香港法治透明和公平的精神。廠商會重申，《基本法》23條符合國家安全、市民福祉，及投資者的共同利益。當前香港經濟雖面對不少挑戰，但隨着國家正加速發展「新質生產力」和擴大高水平對外開放，為香港不斷開創新的發展局面；如今國安領域的不確定性已被完全掃除，香港可以更無後顧之憂地主動作為，加快產業升級變革，用好優勢，抓住機遇，吸引人才和資本，實現更美好光明的前景。

盧金榮（廠商會提供圖片）

工業總會：立法後社會可全力聚焦經濟和民生議題

香港工業總會表示，23條立法的落實為國家安全提供更有力的法律保障，「一國兩制」得以行穩致遠，社會可全力聚焦經濟和民生議題，香港營商環境進一步優化，為香港的未來發展奠下堅實基礎。工總主席莊子雄表示，立法程序能夠快速而有序地完成，全賴各方同心協力，感謝議員們連日來馬拉松式開會審議及表決草案。

工總指出，23條立法乃香港的憲制責任，條例對有關犯罪行為進行清晰定義，同時保障了人權和自由；23條今後將為香港「由治及興」保駕護航，特區政府和各界能夠專心致志拼經濟、惠民生，令香港經濟再創高峰。

地建商會：助鞏固國際金融中心地位

地產建設商會也發聲明指，法治保障和穩定的社會環境，是香港賴以成功和經濟發展的基石 ，落實23條立法 ，令香港的營商環境得到更大的保障 ，將有助進一步提升和鞏固香港國際金融中心的地位。

新世界集團：更有條件全速前進發展經濟

新世界集團則指在政府和立法會的共同努力下，《基本法》第23條今日完成立法。新世界發展集團堅定支持《維護國家安全條例》立法，並深信隨著有關的憲制責任得到履行，香港特別行政區將更有條件全速前進，發展經濟，普惠民生。

恒基李家傑李家誠：助香港經濟穩健發展

恒基兆業地產集團主席及全國政協常委李家傑表示，擁護支持《基本法》第23條完成立法，他指在健全維護國家安全法律下，可確保香港「一國兩制」行穩致遠，為香港未來的發展打造更好的基礎，企業和投資者可享有更安全穩定的營商環境，相信立法後，各界將專注發展經濟，攜手構建繁榮安定的社會。

恒基兆業地產集團主席及北京市政協常委李家誠表示，擁護支持《基本法》第23條完成立法，為維護國家安全建立堅實的法律屏障，有助香港經濟在穩健環境下發展，讓政府和各界同心聚焦推動經濟及增進民生福祉，共同攜手構建更繁榮的香港。