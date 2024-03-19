23條｜新華社評論員：夯實安全根基 　推動「一國兩制」行穩致遠

立法會全票通過《維護國家安全條例》，新華社發表評論員文章，稱標誌著香港特區履行維護國家安全憲制責任取得重大進展，補上了特區維護國家安全制度機制的漏洞和短板，為香港加快實現由治及興提供了重要制度保障，是新時代新征程「一國兩制」事業發展的重要里程碑。香港國安條例的制定實施，必將進一步夯實香港發展的安全根基，推動「一國兩制」實踐行穩致遠。



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題為〈夯實香港發展安全根基 推動「一國兩制」實踐行穩致遠〉的文章指出，新通過的香港國安條例對基本法第23條規定的危害國家安全的行為和活動作了規管，使香港特區能夠全面有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。它和已實施的香港國安法有機銜接，共同構築起維護國家安全的堅強防線，共同成為護衛「一國兩制」的重要法律保障。

法不可不立，國不可不安。2019年「修例風波」的慘痛教訓警示，香港面臨的國家安全風險一直真實存在、隨時可能爆發，不能須臾放松警惕。高質量完成23條立法，將有效遏制外部敵對勢力妄圖「亂港遏華」、反中亂港分子持續興風作浪的風險。

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香港國安法制定實施3年多來，香港市民和國際社會對香港的信心指數持續回升，國際機構對香港營商環境評價正面積極。特區政府統計顯示，2023年母公司在海外或內地的駐港公司數目達9039間，恢復至新冠疫情前的高水平。沒有了後顧之憂，香港社會可以心無旁騖、集中精力發展經濟、改善民生，同時為世界各地投資者和人才提供更安全、更可預期、更具吸引力的營商和生活環境。

香港國安條例的通過與制定實施香港國安法、完善選舉制度、重塑區議會制度一道，構築起「一國兩制」下特區維護安全穩定、促進良政善治的制度體系。這將讓香港更有底氣應對可能來襲的風險挑戰，更有保障實現自身更好發展。相信在中央大力支持和香港社會各界共同努力下，香港加快實現由治及興的基礎將更加牢固，獨特地位和優勢會更加突出，「愛國者治港」強大效能會更加彰顯，「一國兩制」成功實踐必將譜寫出更加精彩的新篇。