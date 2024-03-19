23條立法｜六大紀律部隊發聲明支持通過　警方：全力配合執法必嚴

《維護國家安全條例》三讀通過，代表香港完成《基本法》23條立法。六大紀律部隊包括警務處、消防處、海關、入境處、懲教署及政府飛行服務隊今晚（19日）發聲明支持立法，並稱會配合法例有效實施，確保「一國兩制」行穩致遠。



其中警務處表示，警隊作為維護國家安全的中堅力量，在法例實施之後，必定會全力配合，貫徹落實，有法必依，執法必嚴，違法必究。



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立法會今晚三讀通過《維護國家安全條例草案》，警務處晚上表示，警隊作為維護國家安全的中堅力量，在法例實施之後，必定會全力配合，貫徹落實，有法必依，執法必嚴，違法必究，致力確保國家安全免受威脅。在「國安家好」的大前提下，社會能夠繁榮穩定，集中精力發展經濟，改善民生，讓巿民安居樂業。

消防處處長楊恩健亦指，維護國家安全是特區的憲制責任，消防處會一如既往堅守崗位，上下同心，促進香港和國家的安全與發展；同時致力守護市民大眾的生命財產，務使香港成為安居樂業的地方。

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海關則指，對通過《維護國家安全條例草案》感到非常鼓舞，會繼續緊守崗位，與其他紀律部隊一同繼續堅定不移維護國家主權、安全和發展利益，全力支持並配合有關《條例》在香港有效實施，確保「一國兩制」行穩致遠。

入境處處長郭俊峯亦對立法表示歡迎，稱入境處全體人員定必全力配合落實《維護國家安全條例》，積極排除任何國家安全風險，保護香港市民的利益和福祉。郭俊峯又強調會繼續帶領入境處秉持「愛國愛港、堅定不移」的部門信念，竭力維護國家主權、安全和發展利益，並將一如既往在出入境事務上按照所有適用法例和現行入境政策嚴密把關，「堅守國家的南大門，為香港的繁榮穩定保駕護航。」

落實《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》三讀通過。（盧翊銘攝）

懲教署署長黃國興則指，全面落實《基本法》第23條，是香港邁進建立有效維護國家安全的法律制度和執行機制的重要一步。懲教署會確保相關條例有效實施，以維護國家安全，而作為刑事司法體系的最後一環，會一如既往竭力維持監獄穩定，防止任何人在獄內組織及培養反中亂港勢力，以維護國家根本利益。

政府飛行服務隊則表示，落實《基本法》第23條是香港全面準確貫徹「一國兩制」實踐一個重要的里程碑。飛行服務隊在履行救急扶危這核心職責和任務的同時，定當全力擔當維護國家安全的重責。部門上下已作好準備，在其專業範疇全力協助和配合保安局執行維護國家安全的工作，致力維護國家安全，堅定不移地維持香港長期繁榮穩定。