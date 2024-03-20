23條｜港區人大代表及政協委員歡迎條例通過　稱有利海外投資者

港區人大代表和港區政協委員昨日（19日）分別發表聲明，歡迎立法會全票通過《維護國家安全條例》。



港區人大代表的聲明表示，條例的通過對於香港而言意義重大深遠，這是載入史冊的里程碑時刻。條例護國安、守「兩制」，與香港國安法以及其他法律融會貫通，共同構成系統完善的維護國家安全法律體系，有利於維護國家主權、安全、發展利益，有利於保障香港全體居民的根本福祉，並保護世界各地來港投資者的利益。

港區人大代表將利用多種渠道，向香港市民講解《維護國家安全條例》，並繼續推動香港社會加強香港的愛國主義教育，為香港社會維護國家安全築牢思想長城。

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港區政協委員的聲明表示，條例順應民意、凝聚共識，得到香港社會普遍支持和認同。立法過程嚴謹審慎，做到了程序更完備、內容更優質，實現了完整管用並與香港國安法有效銜接的立法目標。

港區全國政協委員相信，條例的通過及實施，將進一步發揮香港特區普通法整體優勢和制度效能，極大增強本地和海外投資者的信心；進一步構建安全、便利、高效的營商環境，為香港在融入國家發展大局中聚焦新質生產力，實現高質量發展和高水平開放提供有力法律保障。