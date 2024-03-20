23條｜駐港公署反對卡梅倫評論　斥抹黑立法及貶損特區民主法治

香港立法會3月19日全票通過《維護國家安全條例》，英國外交大臣卡梅倫（David Cameron）同日發聲明稱，新的法例將產生深遠影響，進一步損害香港的權利和自由。外交部駐港公署發言人批評，卡梅倫抹黑立法、貶損特區民主法治，詆譭「一國兩制」，駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。



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外交部駐港公署發言人的聲明指出：

第一，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利。英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權，沒有資格對香港事務說三道四。

第二，香港國安條例完全不影響香港依據基本法繼續享有高度自治，不減損香港居民的權利和自由。其罪行定義清晰，針對的只是極少數危害國家安全的人，奉公守法人士不用擔心誤墮法網，外國機構和人員在港正常活動受到法律充分保護。

第三，香港國安條例既是保安全之法，也是保發展之法。其充分考慮了香港國際金融、航運、貿易中心運作和拓展暢通便捷國際聯繫的需要，不會影響商業諮詢、市場調查等活動的正常開展和資訊的自由流通，反而將為香港營造更穩定、更可預期的營商和發展環境。

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第四，英國至少有14部維護國家安全的法律，2023年出台的新《國家安全法》大量條款定義模糊、對執法部門授權寬泛。英國自身人權記錄並不光彩，不僅國內存在大量侵犯人權行徑，在國際上也是劣跡斑斑，應多拿鏡子照照自己，收起偽善和雙標的拙劣把戲。

發言人強調，英方不斷就香港局勢煽風點火、妄加評論，公然踐踏國際法和國際關系基本準則，歸根結底是出於根深蒂固的殖民心態和教師爺做派。中方敦促英方擺正位置，正視現實，放棄在香港延續殖民影響的幻想，停止以任何方式幹預香港事務和中國內政。