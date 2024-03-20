沙特阿拉伯等國去年1.6萬人來訪　旅發局將參與頂級展覽推廣香港

政府近期轉向阿拉伯國家宣傳香港，去年通關後海灣阿拉伯國家合作委員會六個國家，即巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋，訪港人數約為1.6萬人次。旅遊發展局5月將會到當地一個大型旅遊業界展覽，繼續宣傳香港。



料航班陸續恢復 今年訪港客有增長

署理文化體育及旅遊局局長劉震回答民建聯立法會議員周浩鼎書面質詢時說，2014至2019年，上述6國訪港客每年約有3.3萬至4.9萬人次。而2023年2月通關後，該年訪港客約為1.6萬人次。他相信，隨着來往海合會成員國及香港的航班陸續恢復，估計今年來自該地的旅客應會上升。

香港在杜拜設置經貿辦，去年2月統籌特首李家超率領的訪問團到訪沙特阿拉伯和阿聯酋。而旅發局的大型全球宣傳活動亦有中東專場，向當地業界介紹香港旅遊產品和優惠。

旅發局5月將聯同20多個香港業界代表，參與中東區內首屈一指的旅遊業界展覽Arabian Travel Market，該活動預計約有4萬人參與，旅發局將設立香港專區推廣香港旅遊活動和體驗。旅發局亦會與當地媒體合作介紹香港，藉此吸引當地青年和家庭客訪港。