禮貌運動｜李家超支持推廣禮貌和微笑活動　業界憂自我認證沒禮貌

北上消費成為熱潮，本地消費長假期未見起色，近期多名議員建議政府及業界推出「禮貌運動」，挽回待客形象，惟業界擔心反而會「自我認證」香港是沒禮貌的地方，有如「酒樓洗手間貼如廁須洗手，顧客見到就是認證員工不洗手」。



行政長官李家超開控回應飲食業被指服務態度差劣，他表示，香港一向以優質服務為傲，市民會到服務好的地方消費和旅遊，鼓勵及支持服務業界舉辦推廣禮貌服務和微笑活動，強調應以顧客為先。



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李家超：消費者會到服務好的地方 望業界有良好服務態度

李家超表示，香港一向以優質的服務引以為傲，海外和周邊城市正努力求進，承認消費者會到服務好、新穎、有趣、多元的地方和旅遊，雖然香港不應妄自菲薄，但必須不斷進步，政府會搭建平台推廣國際和本地活動，希望業界都要讓消費者和旅客有良好的經歷和體驗，包括好的服務態度、特色和有質素的產品或食物、物有所值的價格、有吸引力的環境、有創意的設計及新穎設施等服務，多方面讓消費者或旅客感到受歡迎和開心的體驗。

12月23日，李家超到西九聖誕市集。

李家超：支持推廣禮貌服務、微笑活動

李家超又說，香港長久以來得到亞洲國際都會的美譽，除了政府全力推動，亦有賴業界群策群力，提升香港的專業形象和整體競爭力，「我鼓勵及支持服務業界繼續精益求精，舉辦各種推廣活動，例如禮貌服務、微笑活動、顧客為先活動等。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，各行各業必須要用以客為本態度接待顧客，持續提高服務質素，文體旅局會帶領旅發局和優質旅遊服務協會，聯同業界推動不同計劃，例如「傑出優質商戶及員工服務」獎項，表揚服務優秀的人員。

黃傑龍。（資料圖片）

黃傑龍憂自我認證沒禮貌 不能「一竹篙」打一船人

優質旅遊服務協會主席黃傑龍今日（28日）在電台節目上表示，香港不是走熱情路線，但「唔等於無禮貌」，又稱行業亦一直都有提升服務質素，若業內有個別人士不願改善質素，自然會被市場淘汰，提醒若要發起禮貌運動必須從長計議，並且要小心，「我在酒樓見過一個洗手間貼著員工如廁後必須洗手，管理者覺得他做了事，但你作為一個顧客，你見到這些就是自我認證員工不洗手，我們是不是想做件事，公告天下香港人是無禮貌？」

黃傑龍表示，並非指不需要提升香港服務質素，若業內有商戶未能改善價值、質素，自然會被市場淘汰，故行業繼續推動行業質素同時，亦需有業主的配合，不能「一竹篙」稱所有服務行業質素差，行內都有人願意做好。