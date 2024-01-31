民建聯倡加大力吸引中東旅客　楊潤雄：會特別按市場推廣

民建聯建議加大力度吸引中東和東盟旅客，文體旅局局長楊潤雄指重視中東旅客市場，會特別就着中東市場做推廣工作，包括關於如何照顧客穆斯林旅客的要求，會聯合相關組織在業界推廣，需要業界看到商機，並共同做好工作。



旅遊局資料 全港僅80多間清真認證餐廳

民建聯立法會議員梁熙在大會指，有意見指香港在接待以中東國家為主的穆斯林旅客和推廣清真飲食文化方面，相對內地以至鄰近國家或地區遜色，而根據旅遊發展局的資料，全港只有80多間餐廳獲得清真認證，不少中東旅客因香港未能配合其清真飲食需要而不選擇來港旅遊，問到有否推行官方的清真飲食認證措施，以協助穆斯林旅客應付飲食需要，當局又會否考慮如何主動支援酒店業界滿足穆斯林旅客市場的飲食需要。

楊潤雄指香港回教信托基金總會現時以伊斯蘭教法和程序認證香港清真餐廳，而旅發局亦在網頁整合適合他們的餐廳。他指本港酒店會因應業務發展和旅客需要，向旅客提供適切設施和服務，包括提供清真認證食物，部份酒店設有祈禱室或客房中指示朝拜方向，亦按旅客需要提供祈禱墊和經文等，安排懂阿拉伯語言的職員接待來自中東國家的旅客。

楊潤雄指當然重視中東旅客市場，會特別就着中東市場做推廣工作，包括關於如何照顧客穆斯林旅客的要求，會聯合相關組織在業界推廣，需要業界看到商機共同做好這方面的工作，亦要提升香港景點的吸引力。

卡塔爾舉辦過世界盃，隔了一年再辦亞洲盃，也是以同一規格。（高詩琦攝）

鄭泳舜：可重點推廣足球盛事

民建聯立法會議員鄭泳舜指，中東國家近年興足球，香港有很多足球盛事，認為可以重點推廣。楊潤雄回應指香港本身的優勢，亦要客源的需要，例如對足球特別感興趣，會就不同市場的需求和旅客取態重點界香港可提供的旅遊體驗，香港是多元城市，旅客不同的興趣和需求大部份可在香港找到。

姚栢良倡整個產業鏈考慮配套

旅遊業界立法會姚栢良指，航空交通配套能否達到開拓新市場，有否整個產業鏈考慮。楊潤雄指中東市場佔香港的旅客百分比不高，整個香港社會對中東的了解不高，透過更多宣傳有助進一步刺激市場。不過他表示，疫後整體航空客運仍未恢復疫前水平，對中東市場來說亦是，公司或各旅遊行業視審旅客取向，當生意恢復時，會在「一路一路」提供各種服務，有生意時食肆亦會願意花工夫做認證工作。