北都發展｜孫玉菡訪古洞北福利服務綜合大樓　向院舍長者拜早年

勞工及福利局局長孫玉菡於昨日（7日）年廿八到訪古洞北福利服務綜合大樓，向長者拜早年、派福袋、並一同玩動感遊戲、寫揮春， 並試用沖涼椅。該大樓為古洞北新發展區的先導項目，為長者和殘疾人士提供院舍和社區照顧服務，共提供1,750個宿位，孫玉菡指政府將樂齡科技融入院舍設計，讓長者生活得更好、更具尊嚴。



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融入樂齡科技 設物理治療室等設施

孫玉菡於社交平台指出，大樓樓高八層，一至七樓各有一間安老院，各提供250個安老宿位；一及二樓各有長者日間護理單位；地下則用作展能中心暨嚴重智障人士宿舍，以及嚴重殘疾人士護理院。大樓以「組裝合成」建築法興建，2019年底動工，7間安老院全數自去年8月起啓用。

孫玉菡大樓既展現政府增加安老設施的承擔，亦是進一步推廣智慧安老的示範區。政府將樂齡科技融入新院舍的設計，例如非接觸式維生指數監察系統、離床及跌倒警報系統，並集智能機械人集虛擬探訪和特定時間巡房於一身。院舍設施齊備，並為有需要住客設有隔離房間、多感官治療室、物理治療室等。

長者讚院舍潔淨企理 聘有外勞護理員

他昨日到訪其中一間安老院，很開心見到以往住在石仔嶺花園的院友適應新環境。其中年屆92歲的余婆婆讚院舍潔淨企理、地方寬敞，更好學不倦，學習英文、倉頡輸入法，生活充實，活得健康。

他又遇見兩位來自湖北和廣西的外勞護理員，她們分別在港工作兩年和八年，都能講流利廣東話，與本地護理員合作無間，同心協力照顧長者。他希望各機構、院友和家屬用好大樓的新設施，提升院友的生活質素，讓他們安享晚年。