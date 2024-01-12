北都發展｜古洞北區地盤平整、基礎建設招標　料7月起展開需時6年

地政總署昨日公佈收回約109公頃北都土地後，今日（12日）隨即宣佈為興建​古洞北區地盤平整、基礎設施及改善工程招標，相關工程包括擴闊或改建粉嶺公路及青山公路（古洞段）、興建古洞交匯處等等。截標時間為3月22日中午十二時。工程預計於2024年7月展開，需時約71個月完成，即約6年。



根據公告，政府今日起為發展古洞北區的基礎設施及粉嶺公路的改善工程招標。古洞北新發展區的工程内容包括，地盤平整（工地清理及土地除污）及相關的土地勘測、興建於古洞北新發展區內連接青山公路及粉嶺公路的相關地面道路，興建地下公用設施及相關附屬工程等等。而粉嶺公路的改善工程包括，擴闊或改建粉嶺公路及青山公路（古洞段）、興建行人天橋橫越粉嶺公路、建古洞交匯處及相關工程如隔音措施、水管渠路等等。

土木工程拓展署已委託艾奕康有限公司負責工程的設計和監督。截標時間為3月22日中午十二時。政府預計工程將於2024年7月展開，需時約71個月約6年完成。