兩會｜夏寶龍晤港區人大　鼓勵勇於與外部勢力鬥爭、防破壞港經濟

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（4日）晚上看望在北京的港區人大代表，並共晉晚餐。港區人大代表團團長馬逢國引述夏寶龍指，期望《基本法》23條立法盡快完成，指面對外部勢力的干預，夏寶龍鼓勵人大代表要勇於鬥爭，不要讓外部勢力得逞，防止他們破壞香港經濟。



馬逢國（中）引述夏寶龍鼓勵港區人大要敢於鬥爭，防止外部勢力破壞香港經濟（資料圖片）

夏寶龍去到香港和澳門全國人大代表入住的酒店，看望港區全國人大，並共晉晚餐。港區人大代表團團長馬逢國聯同數名人大代表在會面後見記者，馬逢國指夏寶龍提到，在《基本法》23條立法過程中，香港受到外部勢力的干擾，夏提醒大家應敢於對不合理干預作鬥爭：「不要讓他們得逞」；夏寶龍又說要防止外國勢力破壞香港，特別是經濟方面，希望大家上下齊心，一同抵禦可能出現的複雜環境。

夏寶龍認為香港在各方面皆有進步

馬逢國又指，夏寶龍對早前的訪港考察表示滿意，認為香港在各方面都有進步，又指夏寶龍滿意特區完善地區治理後，區議會、三會及關愛隊的工作。

港區人大代表陳仲尼引述夏寶龍指，中央看重的是香港所能夠發揮的作用和功能，特別是國際金融中心、航運中心貿易中心及科創中心；香港要發展得好，一定要繼續保持國際化、市場化及法治化。