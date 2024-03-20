23條立法｜反擊美西方批評　鄧炳強點名斥卡梅倫詆毀條例盡顯偽善

保安局局長鄧炳強和政府先後發聲明，反擊美西方國家針對昨日通過、落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》的批評。其中，鄧炳強點名批評英國外相卡梅倫以不實和偏頗言論詆毀條例，盡顯偽善雙標嘴臉。



鄧炳強強調立法會審議認真謹慎，絕不馬虎，並非卡梅倫罔顧事實聲稱的「匆忙通過」。



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鄧炳強指卡梅倫一而再針對條例作出失實和無理言論，純屬政治抹黑，是卑劣的政治技倆。他指條例經過立法會法案委員會舉行25次會議，近50小時詳細審議，期間委員提出近1000條問題和意見，而91個修正案當中，絕大部分因採納議員的意見而產生，個別條文的審議時間更長逾一小時，可見條例已獲立法會充分討論。

鄧炳強：必須撕破境外勢力假面具

鄧炳強又指，條例中的罪行定義較英國《2023年國家安全法》更清晰，指卡梅倫無視自身法例含糊不清，但對本港的條例作無理批評，盡顯偽善雙標嘴臉，認為市民都看得非常清楚對方罔顧事實、粗暴插手香港事務的行徑，騙不了香港市民。他表示，必須撕破境外勢力的假面具，讓香港市民看清他們的真面目。

鄧炳強重申，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利，指英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權，英國應立即停止干預屬於中國內政的香港事務。

政府：立法是民心所向

另外，政府亦發聲明，表示堅決反對並強烈譴責一些美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體、「走佬」外國的通緝犯等，在《維護國家安全條例》獲立法會全票通過後，繼續作出抹黑詆毀、極為誤導及錯誤的言論，強調今次立法根本是民心所向。

特區政府說，條例充分考慮保護本港金融、媒體及各類組織的正常商業行為與國際交流需要，亦已於不同場合多次強調，正當交流絲毫不受影響。當局點名指出，前港督彭定康、「香港監察」及國際特赦組織等作出抹黑，刻意選擇無視，對條例橫加批評，專橫跋扈表露無遺，充分暴露唯恐香港不亂的險惡用心。

發言人表示，很多普通法司法管轄區已制定多部維護國家安全法律，惡意抹黑條例的反華分子卻「視而不見、大放厥詞」，是典型政治霸權及虛偽雙標。 發言人說，整個立法過程中，立法會議員審議認真謹慎，絕不馬虎；對人權保障以及對法治原則尊重，屬條例原則，已寫入條文。

當局強烈敦促有關方面停止誣衊抹黑、干預屬於中國內政的香港事務，又說這些卑劣的政治技倆注定以失敗告終。