李家超憶23條於「三八」提交至立法會 稱為婦女節添意義

特首李家超伉儷今日（21日）出席「2024香港各界婦女慶祝三八國際婦女節酒會」。李家超表示，今年「三八」正是政府將《基本法》第23條草案提交至立法會當日，這使今年的「三八」更有意義。他又特別感謝政府多名女將在立法過程中的付出。



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李家超首先向全港婦女致以最美好的祝願，他期望協會繼續促進香港婦女與內地和世界交流。他強調，港府會做好婦女工作，令婦女撐起經濟，同時又可照顧好家庭。

他提到「婦女自強計劃」已就140多個計劃批出資助，今年又會推出不同家庭友善措施，令婦女獲得社會應有的權利。

李家超提到，3月8日國際婦女節當日，正是政府提交23條至立法會審議的首天，直至前日（19日）立法會三讀全票通過，他認為今年的「三八」更有意義，他相信條例通過後可令香港更穩定。他又表示，立法過程有賴多名女將努力，特別感謝她們的付出。

區選女性選民比例勝男性 何超瓊：婦女在新時代的力量

負責舉辦酒會的香港婦協主席何超瓊表示，去年區議會選舉中，女性選民比例較男性多，又有不少女性參選人等，意味婦女在香港新時代下的力量。她又樂見23條於日前在立法會全票通過，就此表達感謝及祝賀。