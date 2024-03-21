南區免費驗眼人數不達標　羅健熙批宣傳不力　柴文瀚：book爆佢！

南區區議會表示，免費驗眼服務「居民需求較預期低」，因此將如期結束。南區免費驗眼服務在2019年推出，當年大力推動的民主黨前區議員羅健熙和柴文瀚，均認為免費驗眼有需求，問題出在宣傳推廣方面，柴文瀚更呼籲居民餘下日子「book爆佢」，直言：「呢份報告出面值幾千蚊的。」



南區區議會2019年斥資約5,000萬元，開展為期5年的免費驗眼服務，今年5月結束。截至上月底有大約19,000人受惠，只達到目標服務人數78%。（政府新聞處相片）

原預計2.5萬人使用 料最終有2.1萬人次

政府在2013年為每區預留1億元撥款，推展社區重點項目，南區區議會在2019年與香港大學眼科學系合作，在華貴社區中心成立眼科檢查中心，為2.5萬名年滿50歲的南區居民免費驗眼，為期5年，涉資4,970萬元。

南區區議會文件顯示，截至今年2月29日，有19,609名南區居民使用服務，為目標人數的78%，按照預約人數推算，到了5月19日服務期屆滿，將有大約2.1萬人使用，為目標人數的84%。

區議會秘書處解釋，服務受疫情影響，一度暫停或調整名額，加上招聘眼科醫護有困難，導致受惠人數低於目標。民政處指，由於南區居民對服務需求較預期低，將於5月19日如期結束免費驗眼服務。

2019年5月19日，4名南區區議員羅健熙、徐遠華、柴文瀚、區諾軒出席眼科檢查計劃啟動儀式。（資料圖片）

羅健熙憶向街坊介紹「即刻話想驗」

民主黨主席、前南區區議員羅健熙表示，完全不同意「居民對服務需求較預期低」的說法，憶述推動服務前向居民介紹，「同啲居民一講基本上一定即刻話想驗」，認為是宣傳推廣問題。他指免費驗眼服務的目標是及早篩檢，所以有多少人經服務轉介，亦是很重要的數字。

羅健熙說，這5年經歷疫情，眼科檢查要停止或減少名額，而去醫院覆診的人數亦減少，對於免費驗眼服務人數的確有影響。他認為更重要的是宣傳，指該服務有提供免費醫院接駁的復康巴士，在任時已經說要在區內大力推廣，而他離任後不清楚民政署如何推廣，但只見到車上「都係小貓一兩隻」。

柴文瀚：過往爭住排隊 轉負責人後無人知

柴文瀚則表示，免費驗眼服務「奇在過往爭住排隊，而家轉晒負責人後無咩人知，責任何在唔難發現」。他認為現屆區議會宣傳不力，「根本連宣傳都接近=0，點會有人去！」他呼籲南區街坊餘下日期「book爆佢」，又指「呢份報告出面值幾千蚊的」。

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