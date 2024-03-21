23條｜華爾街日報指外企高管感憂慮　或削港作國際金融中心吸引力

立法會三讀通過《基本法》23條的《維護國家安全條例草案》，預計將於本周六（3月23日）刊憲並正式生效。有外電引述外企高管稱，這些措施可能會降低香港對國際商界的吸引力。



難理解中港不同增企業風險和合規成本

《華爾街日報》報道，新法例已招致西方國家政府的強烈批評，外國商業團體和公司律師的態度更為克制，但一些人表示，擔心法案的某些部分措辭過於含糊，感覺企業的風險和合規成本會增加。而對於該法律，國際商界最為關切的部分，即對國家秘密和境外干預的寬泛定義，與最初的公眾諮詢文件幾乎完全相同。

香港德國商會主席赫佑漢（Johannes Hack）表示，由於認為存在風險，企業今後可能會避免從事某些活動，並表示外國總部的高管們，將更難理解香港到底與中國其他地方有何不同。

國際商界關切國家秘密和境外干預定義未有改變

另一家歐洲商會的負責人說，由於擔心違反國家秘密相關法律，企業在進行商業盡職調查時必須三思而後行。一家諮詢機構表示，將不會承接政府工作，以免可能觸碰到國家秘密。

Johannes Hack表示，對西方利益相關者來說，香港的獨特價值之一是這個城市的開放性，認為需要很好地平衡開放性和對安全的渴望。

駐香港的幾位外國商界領袖表示，雖然他們認為一項新的國家安全法並不構成他們重新考慮是否在香港發展的一個理由，但它會加劇人們對香港作為全球金融中心吸引力的已有擔憂，是吸引全球人才的絆腳石。

料成為吸引全球人才的絆腳石

據知情人士透露，在公開諮詢期間，香港政府安全和司法部門負責人等高級官員會見了各全球商會領袖，讓其放心該法律不針對企業。據其中一次會議的與會者表示，官員們未直接回應有關港府是否分析過新立法對企業潛在影響的提問，稱該法律不會增加企業的合規成本。

據一些與會者透露，在上個月與一位負責香港事務的北京高級官員舉行的另一次會議上，會議組織者挑選的代表分享了國際商界的觀點，對港區國安法和香港的商業環境沒有提出任何批評。他們表示，這次會議似乎受到嚴格操控，並非所有外國商界領袖都有機會直言不諱地表達自身擔憂。

近年來，由於社會動蕩、嚴格的新冠防疫規定、中國經濟萎靡不振以及以國家安全為由的打擊行動，外國企業和高管對香港的信心有所動搖。一大批跨國公司撤離香港、調走地區高管或縮減業務，其中包括一些收集商業情報的公司。

香港政府統計處的數據顯示，2023年，有香港境外母公司的駐港地區總部數量繼續減少，其中包括來自美國、英國和瑞士的公司。