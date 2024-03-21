政圈風聲｜沙田T4公路明上財委會申撥款　造價近72億議員憂爭議大

立法會財委會明日（22日）將討論造價高達71.6億元的沙田T4公路工程，據了解不少議員對這項工程有保留甚至反對，主因憂慮費用高昂。有資深議員指，在議會陷入分歧之下，擔心該工程最終會被否決，或者只能以低票數通過，留下「唔好睇」的紀錄。



工程爭議如此之大，然而有具政黨背景和沒有政黨背景的議員，都分別表示未見政府有大規模游說工作，亦有議員指運輸及物流局希望約周二（19日）相談，但立法會正如火如荼討論23條立法，議員「好唔得閒」，令事件存在更大變數。



沙田T4主幹路的規劃路線圖。（運輸及物流局文件）

2006年造價11億 聽取意見修改後造價勁升

沙田T4公路是連接城門隧道公路至沙田路的一段擬建道路，全長約2.3公里，具體而目是由城門隊道出沙田後，在文化博物館前方轉右，跨越城門河，最後連接沙田路，另外亦有擴闊沙田路、興建行人天橋等多項相關工程。T4公路工程在2006年估算造價約11億元，聽取地區意見後修改至現時情況，惟最新造價估算高達71.6億元，18年大增5.5倍，成為爭議焦點。

據了解，地區人士着眼點在於改善區內交通配套，希望盡快展開工程。有沙田區議員說，沙田區議會希望沙田不會塞車，普遍居民歡迎任何交通改善措施，包括獅子山隧道擴闊等。他們認為，沙田作為新界東的交通樞紐，不少汽車需要經沙田去九龍，牽涉整個新界東的交通問題。該區議員重申歡迎所有改善新界東的交通措施，至於造價是否昂貴，就認為要由工程專業人士評估。

地區人士以改善地區配套為優先，但到了立法會財委會層面，立法會議員必須考慮造價是否物有所值。然而有交通背景的香港新方向張欣宇接受傳媒訪問時表示，沙田繞道興建後已有足夠承載量，沒必要以高昂造價興建T4公路。《香港01》向多名議員查詢，他們均有同樣的考慮，認為在政府財政緊拙而且將會有沙田繞道的情況下，是否仍要推進高價的T4公路工程值得商榷。

沙田T4主幹道構思圖。（運輸及物流局文件）

一黨內部反彈 一黨或投棄權 一黨很有保留

一名有政黨背景的議員向《香港01》表示，黨內雖然未有一致意向，但有黨友對於如此高昂造價有頗大反彈，並從黨友意見分析，相信今次事件放在財委會討論時會有很大爭議。有其他政黨的議員指，該黨傾向投棄權票，另有屬於第三個政黨的議員反映，該黨對T4公路工程「很有保留」。

周二約談撞正23條三讀 議員無法抽空會面

如此大爭議的項目，局方有沒有約見議員爭取支持？其中一個有政黨背景的議員指，並沒有舉辦所有該黨議員參與的對談。而一名沒有政黨背景的議員表示，議員群組內沒有游說支持該工程的討論，局方亦沒有約見「單頭」議員面談。

亦有另一政黨背景的議員指，運輸及物流局曾邀請他們在3月19日會面，但由於當日正是《基本法》23條三讀通過的大日子，根本無法抽空處理其他事務，最終無法會面。

議員憂大量議員反對、棄權「唔好睇」

游說過程困難重重，有熟悉立法會程序的議員擔心，明日財委會若無法通過工程會「好難睇」。該議員解釋，政府項目在小組委員會商討時，還有停止的空間，「因為小組委員會商討完後，官員要向委員提出『交付財委會審議』的請求，再由委員投票。如果項目有爭議，這時候不提出『交付財委會』的請求，技術上就能暫停，讓部門可以再次研究。」不過，明天是財委會會議，目的就是要申請撥款，放上去討論的議案必定會有投票，若然項目有這麼大爭議，萬一大量議員反對、棄權，甚至令工程遭到否決，屆時就「唔好睇」。

因此有議員評估，政府有可能臨時撤回撥款申請，以免留下「唔好睇」的紀錄。