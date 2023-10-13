政府斥72億建沙田T4號主幹路紓擠塞　馬鞍山往城隧車程減至12分鐘

政府早前重提興建沙田T4號主幹路，連接城門隧道公路/青沙公路與沙田路。運輸及物流局今（13日）向交通事務委員會提交文件，透露將興建一條2.3公里雙程雙線主幹路及支路，並會興建高架行人路單車徑橫跨獅子山隧道公路及城門河道等。



該局預料，2023年沙田鄉事會路、大涌橋路等路段容車量會超出負荷，T4號主幹路可發繞道功能紓緩交通，而繁忙時段往來馬鞍山市中心與城隧公路或青沙公路行車時間會由現時約20分鐘減至約12分鐘。該局料動工4年半內可完成大部份行人單車設施，整項工程約6年內完成，工程費用預計約71.64億元。



沙田路近博康邨一段路擴闊至雙程四線行車道

沙田市中心常出現擠塞，政府2006年曾刊憲擬興建沙田T4號主幹道，最終遭反對擱置，政府2021年重推項目提出新方案，去年刊憲就有關工程設計及建造的招標，並料今年第四季展開工程。

運輸及物流局今向交通事務委員會提交文件，披露最新方案。最新工程計劃興建一條約2.3公里長的雙程雙線主幹路及支路，以接駁城門隧道公路／青沙公路與沙田路，並會擴闊近博康邨一段長約150米的沙田路，由雙程雙線行車道改為雙程四線行車道。

文件指出，主幹路將以高架橋、地下行車道及地面道路形式興建，當中包括約1.4公里的高架橋、約0.6公里的地下行車道及約0.3公里的地面道路；支路則包括一條在曾大屋附近長約300 米的道路，連接獅子山隧道公路南行線和沙田路東行線，及一條橫跨城門河道長約80米的道路，連接獅子山隧道公路北行線和擬建主幹路的北行線。

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重置受工程影響行人及單車設施

由於工程會影響到現有行人及單車設施，當局計劃興建高架行人路橫跨車公廟路及近沙田頭村的擬建主幹路，及高架行人路暨單車徑橫跨獅子山隧道公路及城門河道，以重置受工程計劃影響的現有行人及單車設施。

該局表示，T4號主幹路將提供一條直接路線連接城門河道兩岸現有的主幹路，東面接駁沙田路，西面接駁城門隧道公路／青沙公路，構成沙田區道路網絡的一個重要部分。

該局指留意到現時大埔公路（沙田段）及部分地區道路，例如大涌橋路、火炭路及沙田鄉事會路等，在繁忙時段的交通流量偏高，加上未來沙田區的房屋發展，會進一步惡化交通問題。

建成後大埔公路（沙田段）早上繁忙時段塞車稍緩約10年

據該局預料，若無T4主幹路，大埔公路（沙田段）多個位置上午忙時段行車量/容車量比率將超過1，即超出負荷，達到最高1.21的比率，屆時行經的車速會大幅下降，情況更會在2041年持續惡化。若有T4主幹路，則可紓緩有關情況，其上午繁忙時段行車量/容車量比率在2034年會降回0.94至0.99水平，但2041年仍會超過1。

該局稱，據交通影響評估，擬議工程計劃完成後，在繁忙時段往來馬鞍山市中心與城門隧道公路／青沙公路的行車時間會由現時約20分鐘減至約12分鐘。屆時大埔公路（沙田段）和大老山公路T6橋的交通負荷亦會獲得紓緩。

預計需斬千棵樹 移植2棵具特別價值樹木

該局指初步估計工程計劃的費用約為71.62億元，當財委會批出撥款後可開展工程，預計4年半內可完成大部份行人及單車設施，整項工程則可於約6年內完成。

土拓署預計，工程項目合共會產生約108.4萬公噸建築廢物，其中6.2萬公噸非惰性建築廢物會運送到堆填區處置，處置的費用估計總額約為1億元。工程範圍內有3,033棵樹，其中1,956棵會保留，工程計劃移植兩棵具特別價值樹木，其餘會種3,650棵樹作為補償。