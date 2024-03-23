區議會｜四成區議員限期前半個月未開辦事處　麥美娟稱有信心達標

根據《區議員履職監察制度指引》，區議員要在上任三個月內開設辦事處。不過全港470名區議員當中，超過四成區議員在限期前半個月，辦事處仍未開張。民政及青年事務局局長麥美娟說，有信心限期前全部區議員有地區服務處、辦事處，有服務點服務市民，看不到為何要延長限期。



根據《區議員履職監察制度指引》，區議員要在上任三個月內開設辦事處。民政事務總署早前回覆《香港01》查詢時說，截至3月15日，有267名區議員已開設地區辦事處，其餘區議員的辦事處亦在籌備當中。

位於將軍澳的「立法會議員林素蔚、林哲玄以及西貢區議員李嘉欣的聯合辦事處」今日（23日）正式啟用，成為西貢區「3L組合」，麥美娟出席開幕儀式後說，三個月的限期現時仍未滿，有信心在月底前470個區議員會有地區服務處、辦事處，有服務點服務市民，看不到延長限期的需要。

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她續指，辦事處的設立對他們服務市民很重要，又指地區內開設辦事處的確不會說很容易，區議員可用的資源不是無限。

在現時有限的資源下，在三月內要找到合適的辦事處，簽租約、辦手續，然後裝修，可能是很急趕，中間可能遇到問題，但各區的民政事務專員一直協助區議員，有需要時會進行協調，例如他們與房屋署簽約時遇上問題，房署同事其實很幫手，加上專員的協調溝通，房署同事也會協助，有信心所有區議員至今個月底能開設他們的辦事處。