政圈風聲｜近半區議員未開辦事處　有人出手督促勿再違規「甩轆」

區議員上任3個月内按規定須成立地區辦事處，不過商舖租金貴，房署地舖又「憎多粥少」，不少區議員大呻難覓辦事處。成立辦事處限期尚餘一個多星期，據了解，有關方面非常關心香港區議員開辦事處進度，源於上月多名區議員遺漏申報利益事件，已大為「震怒」，直言影響區議員形象，明言今次開辦事處要慎防傳媒炒作，除了定時督促區議員要按時開設辦事處，部分更實地視察檢查辦事處規格、開放時間等是否達標。



民政事務總署回覆《香港01》查詢時說，截至3月15日，有267名區議員已開設地區辦事處，其餘區議員的辦事處亦在籌備當中。全港有470名區議員，換言之有56%區議員已開設辦事處，44%區議員在限期前半個月，辦事處尚未開張。



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區議員上任3個月須開設辦事處 否則違指引

《區議員履職監察制度指引》列明，新一屆區議員有7項「正面清單」工作要求，其中提到區議員上任3個月内須成立最少一個地區辦事處，包括與其他議員組成的聯合辦事處。除了獲得區議會主席同意，辦事處辦公時間每周不得少於40小時，包括至少4小時在平日夜晚、周末和公眾假期。

政府津貼額難覓舖位 有區議員開3人聯合議辦攤分開支

過去兩個多月，不時聽到區議員反映政府津貼不足以租舖位開設辦事處，單是港島區與新界區租金水平已大不同，惟津貼額看齊。亦有直選議員坦言感到煩惱，因選舉改制後選區劃大，區內選民大增，但津貼額與地區委員會界別和委任議員一樣，直言想開多於一個辦事處都倍感困難。

民政及青年事務局局長麥美娟曾經說，會檢討區議員津貼，確保有足夠的資源提供服務，又說不能開設辦事處，並不代表服務會停止。不過，如果按照《區議員履職監察制度指引》規定，沒於限期內開設辦事處可能被視為違反《指引》。

正所謂「小數怕長計」，部分區議員透過聯合議辦方式攤分租金開支，解決「荷包」問題，其中教聯會的沙田區議員王惠成，更與兩名教聯會的立法會議員朱國強、鄧飛，於村屋地舖開設三人聯合辦事處。

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經歷利益申報「甩轆」 據悉有關方面震怒督促按時開議辦

距離區議員開設辦事處限期尚餘一個多星期，近日留意到不少區議員已在社交網站通知居民，已成功開設議員辦事處。據了解，有關方面亦非常關心香港區議員開辦事處進度，皆因上月發生多名區議員遺漏申報利益事件，已大為「震怒」，事件中有6名西貢區議員「遲到」申報利益，3名北區區議員限期內未有上傳申報資料，有關方面直言影響區議員形象。據悉，有5名區議員遲到申報利益的民建聯，黨內已鄭重提醒地區支部日後要更謹慎處理。

實地視察議員辦事處是否符合要求

經歷利益申報「甩轆」，據了解有關方面督促區議員要按時開設辦事處，亦派人實地視察部分區議員辦事處規格是否符合要求，包括辦事處名字是否正確、列明的開放時間是否符合《指引》規定等，明言今次要慎防傳媒炒作。

區議員對「溫馨提示」感緊張 督促有助達標

有區議員認為，有關部門的「溫馨提示」和督促，令他們感到有點緊張，近期要兼顧居民求助和區議會工作已分身不暇。亦有議員認為，中央以至特區政府對區議員寄予厚望，畢竟是選舉改制後首屆區議會，比較緊張亦是正常。根據《區議員履職監察制度指引》，若區議員未能履職盡責，當局可啟動調查機制，若最終認定有區議員行為不當，可予以警告、罰款、暫停職務，停職期間按比例扣起議員酬金。

203名區議員限期前半個月未開議辦 佔44%

民政事務總署回覆《香港01》查詢時說，截至3月15日，有267名區議員已開設地區辦事處，其餘區議員的辦事處亦在籌備當中。全港有470名區議員，換言之有56%區議員已開設辦事處，44%區議員在限期前半個月，辦事處尚未開張。