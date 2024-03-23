23條｜布林肯稱影響在港美國公民企業　鄧炳強︰充分暴露險惡用心

美國國務卿布林肯發聲明指，香港實施的《基本法》23條立法可能會對在港的美國公民和企業產生「廣泛的影響」，​保安局今日（23日）對布林肯不實和偏頗言論，刻意誤導公眾、抹黑《基本法》23條予以強烈譴責，以正視聽，並認為布林肯對條文視若無睹並肆意抨擊，充分暴露其險惡用心。



李家超在3月22日簽署《維護國家安全條例》，並將於23日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

布林肯周五（22日）表示，香港此舉已引起國際社會批評，美國與其他國家同表關切，擔心香港當局可能在跨國打壓的行動中，跨越別國執法。布林肯同時批評那些企圖恐嚇、騷擾和限制美國公民和居民的言論自由。

保安局局長鄧炳強今（23日）表示，布林肯一而再針對特區政府維護國家安全的工作，並就《基本法》23條作出抹黑詆譭、誤導和錯誤的言論，是卑劣的政治伎倆，盡顯其虛偽的雙標，事實上社會對立法有很強的共識。他說，《基本法》23條訂明的危害國家安全的罪行精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰，控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人有相關的犯罪行為和犯罪意圖，被告人才可被法庭定罪，不會影響正常營商，及與世界各地進行正常互相交流的本地的機構、組織和人員，奉公守法的人士，不會從事危害我們國家安全的行為和活動，不會誤墮法網。

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就著《基本法》23條下的危害國家安全的罪行的域外效力，鄧炳強說完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法，實屬必要和正當，並與世界其他國家和地區一致，美國等在內的眾多國家的國家安全法律都同樣根據「屬人管轄」和「保護管轄」等原則，具有域外效力，在擬訂《基本法》23條的域外效力時，已顧及有關國家管轄權的國際法原則和國際慣例，以及罪行的性質。

他續指《基本法》23條明確訂明受《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定所保障的權利和自由，都依法受到保護，認為布林肯對條文視若無睹並肆意抨擊，充分暴露其險惡用心。

鄧炳強強調，《基本法》23條成功訂立，香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的短板終於得以完善，強調是一部防禦外部勢力危害我們國家安全的法律，讓香港有更堅固的門，更有效的門鎖保護家園，特區政府強烈敦促這些別有用心的外國政府停止誣衊抹黑、干預屬於中國內政的香港事務。