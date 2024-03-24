區議員禁兼任分區會委員？麥美娟沒正面回應：關鍵是發揮協同效應

「三會」換屆將至，目前有409名「三會」成員身兼區議員，當中約230人屬分區委員會成員，民政及青年事務局局長麥美娟被問到政府會否沿用去年起不再委任區議員為分區委員會成員的做法，她未有正面回應，只是說正嚴謹甄選委員，強調過去一直都有區議員兼任「三會」委員，最重要是令「三會」與區議會發揮協同效應。



翻查資料，當局去年解釋不再委任區議員做分區委員會成員時稱，區議員已有充足機會發表意見，「希望委任其他有志服務社會的合適人士為分區委員會委員，以廣納不同界別人士的意見。」



區議員禁兼任三會委員？麥美娟：最重要發揮協同效應

現屆「三會」2533名成員當中，有409人身兼區議員，分布在分區、防火、滅罪委員會，換言之全港87%區議員都有「雙重身份」，掌握區議會參選人提名權，當中約230人屬分區委員會成員。民主派主導區議會之時，當局去年不再委任區議員做分區委員會成員，稱區議員已有充足機會發表意見，今屆區議會建制派全面進駐，會否有同樣做法受到關注。

「三會」換屆在即，麥美娟今日（24日）出席新民黨立法會議員容海恩與區議員廖子聰辦事處開幕禮後表示，「三會」與區議會一向都有緊密合作，「三會」成員委任名單正嚴謹甄選中，強調以往一直都有區議員兼任「三會」成員。被問到是否意味不排除委任區議員擔任「三會」成員，麥美娟未有正面回應，僅重申最重要是令「三會」及區議會等發揮協同效應。

至於會否委任泛民人士為「三會」成員，麥美娟表示，關鍵是考慮人選是否熟悉地區，「最重要合適、有能力、服務社區」。

麥美娟：有信心全體區議員限期前設辦事處

《區議員履職監察制度指引》列明，新一屆區議員上任3個月内須成立最少一個地區辦事處，《香港01》早前報道有203名區議員在限期前半個月仍未開辦事處，佔區議員總數44%，麥美娟重申區議員成立辦事處前須經過抽籤、簽約、裝修等程序，有信心470名區議員本月底限期前能設立辦事處。

麥美娟又說，區議員不是於開設辦事處後才開始工作，選舉結束後，區議員即馬不停蹄舉辦活動，甚至主動聯絡關愛隊處理地區清潔工作等。區議員委任名單出爐後，各區民政專員亦與區議員召開準備會議討論地區工作，強調第七屆區議員都是盡心盡力服務市民，不受地域限制。

她期望，議員辦事處能「門常開」，主動在地區接觸街坊、了解市民需要，「開工、開門、開口，增加市民幸福感」。她又透露民青局今年的工作主題「家和萬事興」，「家」意味家庭、家鄉文化傳承；「和」意味社區和諧；「興」意味青年興旺，相信三者興、香港即興，最終則會達成「家和萬事興」。

《區議員履職監察制度指引》亦列明，辦事處辦公時間每周不得少於40小時，包括至少4小時在平日夜晚、周末和公眾假期。

沙田區議員廖子聰在辦事處開幕禮上表示，未來會繼續與居民緊密聯繫，做好地區建設、期待市民多提供建議。

容海恩表示，立法會與區議會會團結做好地區服務，雖然當局無明示立法會議員的辦事處須跟從區議員「履職監察指引」中的要求，但立法會議員都知道要看齊，稱自己已延長辦事處開放時間，重申冀為市民排憂解難。